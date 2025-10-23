Бивш шеф на Барселона с пространно обяснение за ситуацията около Меси и напускането на Неймар

Бившият вицепрезидент на Барселона Жорди Местре, който заемаше тази длъжност в периода между 2015 и 2019 година, даде пространно интервю, в което коментира някои ключови връзки между настоящия президент на клуба Жоан Лапорта и двете бивши звезди на тима Лионел Меси и Неймар. Бившият мениджър от висшето ръководство на клуба обяви, че аржентинската легенда и Лапорта не са в добри отношения. Той се застъпи и за екстравагантната идея една от трибуните на обновения “Спотифай Камп Ноу” да получи името на Меси.

“Всичко, което ние можем да направим за Лео Меси, ще бъде твърде малко в сравнение с това, което той ни е дал. Не знам дали е неповторимо, защото животът е много дълъг, но той бе впечатляващ не само в спортно отношение, но и във финансово. Турнетата с него бяха едно, а без него съвсем друго. Той печелеше добра заплата, но и донесе на клуба много пари. Имаше играчи, които идваха в клуба, защото искаха да бъдат редом до него. Говорим за звезди от световна класа. И това се случи за една нощ. Чувал съм от трети страни, че Лео Меси и семейството му са много, много ядосани на Лапорта. Много”, обяви Местре.

Аржентинецът бе принуден да напусне Барселона през лятото на 2021, когато клуба бе в затруднено финансово положение и в крайна сметка не успя да му предложи контракт, въпреки уверенията на Жоан Лапорта, че той ще бъде задържан.

Бившият директор отиде и по-далеч, заявявайки, че почитта към Лионел Меси трябва да надхвърли един евентуален двубой бенефис и неговото име трябва да бъде увековечено за идните поколения.

“Не знам какво мислят в клуба, но нищо няма да е достатъчно. Бих направил нещо историческо. Например, бих кръстил една от трибуните на Лео Меси, за да предавам името му от поколение на поколение”, обяви бившият шеф.

След това той се обърна към ситуацията с Неймар, който пък бе част от Барселона в продължение на четири сезона, но през лятото на 2017 година премина в Пари Сен Жермен за рекордните 220 милиона евро, когато бе платена откупната му клауза.

“Чувствам се ужасно, че нещата с Неймар не се получиха, защото той беше изключителен играч. Той трябваше да бъде наследник на Лео Меси. По-късно ми каза, че иска да се върне и го разбирам, защото се справяше много добре. В ситуации един на един е едно, когато имаш Меси, но съвсем друго, когато имаш Меси и Неймар, това е съвсем друга история. Когато напускаше, никой не знаеше, дори съотборниците му. Говорих с един от много важните играчи в отбора и той ми каза, че са били заедно на масата на Лео Меси, Неймар също бил на нея и нищо не е казвал за напускане. Затова казах, че съм 200 процента сигурен, че той остава. По-късно, с течение на времето, сглобих парчетата и си обясних напускането му, с участието на Пини Захави. И сега знаем с кого е близък приятел и това е всичко, което мога да кажа. Спечелихме дело срещу Неймар в апелативния съд за 16 милиона евро, а Лапорта отиде в Израел, за да говори с Пини Захави и двамата се разбраха, когато Барса спечели това дело”, обяви Жорди Местре.

