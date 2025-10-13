Популярни
Анчелоти даде срок на Неймар до март за Световното

  • 13 окт 2025 | 17:01
Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти не затвори вратите на тима пред нападателя на Сантос Неймар за световните финали в САЩ, Мексико и Канада следващото лято. "Когато е във форма, има нивото да бъде в който и да е национален или клубен отбор на планетата", каза Анчелоти за Неймар на пресконференцията си преди приятелския мач с Япония в Токио.

33-годишният Неймар не е попадал в националния тим в последните две години, като страда от постоянни контузии след завръщането си в Сантос след престоя в Саудитска Арабия. 

"Отборът, който ще селектираме през март, може да бъде същият като този за Световното първенство. Искаме да видим как ще се интегрират играчи, но идеята е да оформим състава тогава", каза още италианският специалист. Така Неймар има време, за да влезе в оптимална физическа форма до март, за да бъде част от тима на Бразилия

"Бразилският национален отбор иска и може да играе хубав футбол, но зависи какво смятате за хубава игра. Разбира се, че играчите имат класа и отдаденост. Трябва да се играе хубав футбол с топка и без нея, което също е важен аспект. Важна е хубавата игра, но най-важното е да спечелиш", категоричен е Анчелоти, който в контролата срещу тима на Република Корея (5:0), пусна четирима нападатели - Винисиус, Родриго, Матеус Куня и тийнейджъра Естевао

