Анчелоти даде срок на Неймар до март за Световното

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти не затвори вратите на тима пред нападателя на Сантос Неймар за световните финали в САЩ, Мексико и Канада следващото лято. "Когато е във форма, има нивото да бъде в който и да е национален или клубен отбор на планетата", каза Анчелоти за Неймар на пресконференцията си преди приятелския мач с Япония в Токио.

33-годишният Неймар не е попадал в националния тим в последните две години, като страда от постоянни контузии след завръщането си в Сантос след престоя в Саудитска Арабия.

Ancelotti, ao ser questionado se Neymar tem espaço na Seleção Brasileira atual:



“No seu alto nível, Neymar pode jogar nesta Seleção sem nenhum problema. Quando estiver bem... ele tem qualidade para jogar em qualquer equipe do mundo.”



🗞 @ESPNBrasil

📸 Raul Baretta/SFC | Rafael… pic.twitter.com/fjRmR3wJqy — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 13, 2025

"Отборът, който ще селектираме през март, може да бъде същият като този за Световното първенство. Искаме да видим как ще се интегрират играчи, но идеята е да оформим състава тогава", каза още италианският специалист. Така Неймар има време, за да влезе в оптимална физическа форма до март, за да бъде част от тима на Бразилия.

"Бразилският национален отбор иска и може да играе хубав футбол, но зависи какво смятате за хубава игра. Разбира се, че играчите имат класа и отдаденост. Трябва да се играе хубав футбол с топка и без нея, което също е важен аспект. Важна е хубавата игра, но най-важното е да спечелиш", категоричен е Анчелоти, който в контролата срещу тима на Република Корея (5:0), пусна четирима нападатели - Винисиус, Родриго, Матеус Куня и тийнейджъра Естевао.