  Футбол свят
  2. Футбол свят
  Интер също отказал да привлече Неймар

Интер също отказал да привлече Неймар

  • 14 окт 2025 | 13:22
  • 921
  • 0
Интер също отказал да привлече Неймар

Бразилската звезда Неймар е бил предлаган не само на Наполи, но и на Интер от негови представители, като миланският гранд е отказал да го привлече заради кондиционното му състояние. Това обаче може да се промени през януари, когато той ще бъде свободен агент.

Неймар е бил в плановете на Наполи
Неймар е бил в плановете на Наполи

Предложенията към Интер и Наполи са били отправени още през април-май от неговия агент Пини Захави, пишат "Гадзета дело Спорт" и Фабрицио Романо. Тогава Неймар страдаше от разтежение и не игра близо месец, каквото е положението и в момента. Настоящият футболист на Сантос игра за последно на 14 септември при равенство 1:1 срещу Атлетико Минейро. След това нападателят получи травмата, която не му позволява да играе за националния отбор на Бразилия на турнето в Азия. Петкратните световни шампиони имат контроли с Южна Корея и Япония.

33-годишният Неймар е изиграл само 23 мача за Сантос от началото на 2025-а. Той се завърна в бразилския отбор в края на месец януари, когато бе освободен от Ал-Хилал. Саудитският клуб пък го привлече от Пари Сен Жермен през 2023-та с трансфер на стойност 90 милиона евро.

Снимки: Gettyimages

