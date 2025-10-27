Отборът на Неймар измъкна точка от шампиона, а Палмейрас не се възползва докрай от грешката на Фламенго

В нощта на 26-и срещу 27-и октомври (неделя срещу понеделник) се изиграха четири мача от 30-ия кръг на Бразилейро Betano.

Крайните резултати доведоха до интересно развитие в двата края на таблицата, като Палмейрас съумя отново да излезе еднолично на първото място, а на дъното Сантос на Неймар направи важна крачка към спасението.

Звездният бразилец не успя да се включи в двубоя, тъй като лекуваше контузия в бедрото и остана извън групата за мача срещу шампиона Ботафого. Без него обаче съотборниците му изковаха равенство 2:2, с което тимът дръпна с точка над първия под чертата Витория, който е и с мач повече. Головете за шампионите вкара Хоакин Кореа (1', 39’), а за съперника се разписаха Соуса (26’) и Алваро Бареал (70’). Така Неймар и компания все още държат съдбата в собствените си ръце. Ботафого пък пропусна шанса да се доближи до топ 4 на класирането, с което до голяма степен се лиши от възможността да преследва директно класиране за груповата фаза на Копа Либертадорес. Все пак до края на шампионата има още цели девет мача, но разликата до четвъртия Мирасол вече е осем точки и задачата става трудна.

В мач също с четири гола Гремио надви Жувентуде с 3:1. Победителите изковаха трите точки благодарение на хеттрика на Винисиус (35', 48’, 67’), а почетното попадение за гостите отбеляза Игор Маркеш (79’). Последните довършиха и мача с човек по-малко заради втория жълт картон на Маркос Пауло, който потегли под душовете предсрочно в 71-вата минута. Така Жувентуде остана дълбоко в зоната на изпадащите, докато Гремио се закрепи в местата, даващи право на участие в Копа Судамерикана.

https://youtu.be/Eq-OkmFEmEw?si=_55-kMLrNwWu9u4o

Васко да Гама с Филипе Коутиньо в състава си стигна до успех с класическото 3:0 при визитата на РБ Брагантино. Бившата звезда на Ливърпул и Барселона не успя да се разпише, като головете отбелязаха неговите съотборници Пабло Вегети (28’, 69’) и GB (89’). И двата тима са в зоната, даваща право на участие в Копа Судамерикана, като Васко да Гама дори има реални шансове да се пребори за участие в предварителните кръгове на Копа Либертадорес.

Определено най-интересно бе и в последния мач от програмната схема, в който Палмейрас и Крузейро стигнаха до нулево равенство. Двата отбора стартираха кръга от първо и трето място, а Палмейрас можеше да се откъсне на три точки от Фламенго, който загуби своя мач от кръга, но разликата между първите двама в класирането се запази при минимални параметри. Дори остана възможността битката за титлата в заключителните кръгове да се превърне в “надбягване с три коня”, защото Крузейро има само пет точки по-малко от Палмейрас, но и мач по-малко. Това означава, че при нова грешка в заключителните десетина мача на лидерите в класирането интригата за титлата ще се заплете още повече.