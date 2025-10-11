Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Меси, Суарес и Неймар се събират отново?

Меси, Суарес и Неймар се събират отново?

  • 11 окт 2025 | 14:22
  • 2424
  • 2
Меси, Суарес и Неймар се събират отново?

Бразилската звезда Неймар е бил предложен на Интер Маями и американският клуб, чийто собственик е Дейвид Бекъм, обмисля сериозно възможността да събере отново в един отбор емблематичното атакуващо трио, което блестеше в Барселона преди години. Лионел Меси и Луис Суарес от доста време са в Маями, а сега има шанс към тях да се присъедини и 33-годишният бразилец.

Неймар се завърна в Сантос през януари. Първоначално той подписа за шест месеца, но след това договорът му бе удължен до декември, когато той ще може да подпише с нов клуб като свободен агент. Двете страни отчитат, че пристигането на Неймар в САЩ в годината, в която ще се проведе Световното първенство, ще донесе много дивиденти както на терена, така и извън него.

Жорди Алба и Серхио Бускетс вече обявиха, че след края на сезона слагат край на кариерите си и в Интер Маями са готови да привлекат нови големи звезди, като паралелно с това работят по подновяването на договорите на 38-годишните Меси и Суарес.

Триото игра заедно в Барселона в периода 2014-2017, като Неймар, Меси и Суарес отбелязаха общо 364 гола и записаха 173 асистенции.

