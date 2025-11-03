Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Бъдещето на Алаба в Реал Мадрид вече е решено

Бъдещето на Алаба в Реал Мадрид вече е решено

  • 3 ное 2025 | 07:32
  • 1926
  • 0
Бъдещето на Алаба в Реал Мадрид вече е решено

Бъдещето на Дейвид Алаба в Реал Мадрид вече е решено. Очаква се бранителят да напусне "Сантиаго Бернабеу" след края на настоящия сезон.

Австриецът, който вече е напълно възстановен след трудни 18 месеца, има договор с „кралския клуб“ до юни. Въпреки завръщането му в оптимална форма, в клуба вече има разбирателство, че този сезон ще бъде последен за него с екипа на „Лос Меренгес“.

Трансферният експерт Фабрицио Романо съобщава, че не се водят преговори между играча и клуба, като той ще бъде оставен да напусне като свободен агент през юни.

Алаба, който вече е на 33 години, е записал четири мача за Реал от началото на сезона.

Снимки: Gettyimages

