Веласкес за успешната серия на Левски и колко труден мач ще е сблъсъкът с Арда
  Sportal.bg
  Реал Мадрид
Мбапе получи “Златната обувка” и заяви: Искам отново да я спечеля и да остана в Реал още дълги години

  • 31 окт 2025 | 15:34
  • 2934
  • 0

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе получи наградата “Златна обувка” за голмайстор номер 1 в Европа за миналия сезон.

Това стана на специална церемония във ВИП ложата на “Бернабеу” в испанската столица, като на събитието присъстваха клубният президент Флорентино Перес, наставникът на тима Чаби Алонсо, футболистите от първия състав на Реал Мадрид и директорът на “Марка” и вицепрезидент на European Sports Media (ESM) Хуан Игнасио Гаярдо.

Както е известно, Мбапе спечели престижната награда със своите 31 гола в 34 мача в дебютния си сезон в Ла Лига, като взе 62 точки и изпревари Виктор Гьокереш и Мохамед Салах. Капитанът на Франция започна много силно и настоящата кампания, в която има 11 попадения в досегашните си 10 двубоя в испанския елит.

Мбапе говори на испански на церемонията и заяви: “Първо, трябва да благодаря на съотборниците си. Тази година имаме невероятен отбор, можем да спечелим много неща. Наградите на отбора са най-важното нещо. Да играя за Реал Мадрид е мечта, която имах още от дете. Истинско удоволствие е да съм тук и искам да остана за още много години. Искам да благодаря на феновете на Реал Мадрид, тяхната подкрепа означава много за мен”.

“Надявам се следващия път отново да спечеля “Златната обувка“. Започнах добре, но да видим. Благодаря на всички”, каза още капитанът на Франция.

Преди Мбапе на церемонията говори и Флорентино Перес, който каза: “Скъпи Килиан, тази обувка е плод на твоята отдаденост на футбола. Гордея се, че имам играч като теб, който перфектно представя ценностите на нашия клуб. Винаги ще помниш този ден. Колегите ти се гордеят с теб, защото и те ти помогнаха да спечелите тази награда”.

“Ти спечели тази награда благодарение на 44-те си гола миналия сезон, 31 гола в 34 мача в Ла Лига. Ще запомниш този ден завинаги. “Златната обувка” е много трудна за постигане. Ти си четвъртият играч, който я е постигнал в Реал.

“Скъпи Килиан, тази "Златна обувка" е тласък за теб, за да продължиш да постигаш големи неща. Ти сбъдна мечтата си миналата година и аз се гордея, че си тук”, добави президентът на Реал.

Следвай ни:

