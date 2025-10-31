Мбапе получи “Златната обувка” и заяви: Искам отново да я спечеля и да остана в Реал още дълги години

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе получи наградата “Златна обувка” за голмайстор номер 1 в Европа за миналия сезон.

🔥 ¡Disfruta de los 31 goles del BOTA DE ORO 24/25, @KMbappe! pic.twitter.com/YdQDMq3t26 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2025

Това стана на специална церемония във ВИП ложата на “Бернабеу” в испанската столица, като на събитието присъстваха клубният президент Флорентино Перес, наставникът на тима Чаби Алонсо, футболистите от първия състав на Реал Мадрид и директорът на “Марка” и вицепрезидент на European Sports Media (ESM) Хуан Игнасио Гаярдо.

Както е известно, Мбапе спечели престижната награда със своите 31 гола в 34 мача в дебютния си сезон в Ла Лига, като взе 62 точки и изпревари Виктор Гьокереш и Мохамед Салах. Капитанът на Франция започна много силно и настоящата кампания, в която има 11 попадения в досегашните си 10 двубоя в испанския елит.

🚨 Kylian Mbappé: "Thank you everyone for being here. It's a real pleasure for me to receive the Golden Boot. Thank you everyone for this award."



"This is very important to me. It means a lot. I want to thank my teammates for being here and always helping me. We are an… pic.twitter.com/IPFtHBx4Kv — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 31, 2025

Мбапе говори на испански на церемонията и заяви: “Първо, трябва да благодаря на съотборниците си. Тази година имаме невероятен отбор, можем да спечелим много неща. Наградите на отбора са най-важното нещо. Да играя за Реал Мадрид е мечта, която имах още от дете. Истинско удоволствие е да съм тук и искам да остана за още много години. Искам да благодаря на феновете на Реал Мадрид, тяхната подкрепа означава много за мен”.

“Надявам се следващия път отново да спечеля “Златната обувка“. Започнах добре, но да видим. Благодаря на всички”, каза още капитанът на Франция.

⚽🏆 Todos los ganadores de la Bota de Oro... y ahora entra Kylian Mbappé en el selecto club #MbappéBotadeOro pic.twitter.com/pHSIsNmtuU — MARCA (@marca) October 31, 2025

Преди Мбапе на церемонията говори и Флорентино Перес, който каза: “Скъпи Килиан, тази обувка е плод на твоята отдаденост на футбола. Гордея се, че имам играч като теб, който перфектно представя ценностите на нашия клуб. Винаги ще помниш този ден. Колегите ти се гордеят с теб, защото и те ти помогнаха да спечелите тази награда”.

“Ти спечели тази награда благодарение на 44-те си гола миналия сезон, 31 гола в 34 мача в Ла Лига. Ще запомниш този ден завинаги. “Златната обувка” е много трудна за постигане. Ти си четвъртият играч, който я е постигнал в Реал.

🗣 Florentino Pérez: "Dear Kylian, this Golden Boot is a boost for you, to continue achieve big things. You fulfilled your dream last year and I'm proud to have you here." pic.twitter.com/c9M0sVmmWk — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 31, 2025

“Скъпи Килиан, тази "Златна обувка" е тласък за теб, за да продължиш да постигаш големи неща. Ти сбъдна мечтата си миналата година и аз се гордея, че си тук”, добави президентът на Реал.