Мбапе: Да бъда споменаван до Кристиано вече е гордост, първият ми гол на "Бернабеу" е най-специален

Пет месеца след като изпревари Виктор Гьокереш и спечели "Златната обувка", нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе получи тази индивидуална награда за първи път в кариерата си вчера. Французинът отбеляза 31 гола в 34 мача в Ла Лига през миналия сезон, а през този сякаш дори е вдигнал нивото с 11 попадения в 10 срещи.

Мбапе получи “Златната обувка” и заяви: Искам отново да я спечеля и да остана в Реал още дълги години

В интервю за членовете на European Sports Media (ESM), сред които е и "Марка", Мбапе говори за спечелването на тази "Златна обувка" и очерта целите си за настоящия сезон, както колективни, така и индивидуални, без да забравя своя идол Кристиано Роналдо, бивш играч на Реал Мадрид.

🔥 ¡Disfruta de los 31 goles del BOTA DE ORO 24/25, @KMbappe! pic.twitter.com/YdQDMq3t26 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2025

Мечтаеш ли за тази "Златна обувка" от дете? Смяташ ли я за първата от много?

- Разбира се. От дете винаги мечтаеш да вкарваш голове. Мисля, че всяко дете, което започва да играе футбол, мечтае да вкарва, да вкарва много пъти. В крайна сметка, това е много важна награда и ме прави много щастлив, но всички знаят, че колективните постижения са най-важни. Надявам се да спечеля още една "Златна обувка" в бъдеще, но преди всичко се надявам да спечелим Ла Лига. Спечелих "Златната обувка" благодарение на головете си в Ла Лига, целта ми тази година е да продължа в същия дух с отбора. Ако спечелим Ла Лига и аз успея да спечеля още една "Златна обувка", ще бъда още по-щастлив от сега.

🏆 ¡Récord para Mbappé! 🏆



Mbappé es el único futbolista que ha ganado la Bota de Oro en Champions, Mundial y ligas europeas 🐢#MbappéBotadeOro pic.twitter.com/NnFZHumuyT — MARCA (@marca) November 1, 2025

- Имаш много голове, кой би запазил специално на телефона си?

- Обикновено винаги казвам последния, но този път бих избрал първия, защото това беше първият ми гол на „Бернабеу“. Беше специална емоция срещу Бетис, първият от многото, които се надявам да вкарам на този стадион. Това беше момент, който отбеляза началото на моята история на „Бернабеу“ и ми остави много красив спомен.

- Виждаш ли се повече като номер 10 или като номер 9?

- Спомням си, че в деня на представянето ми, когато ме попитаха, казах, че не ме интересува точната позиция. Аз съм нападател, който може да играе на различни позиции и да вкарва отвсякъде. В крайна сметка, гледам само към вратата. Предпочитам другите да описват какъв съм. Моята цел е да си върша работата и да я върша добре, независимо от позицията, на която ме постави треньорът.

"Did you dream of this Golden Boot since you were a child?"



🗣 KylianMbappé: "Of course. Since I was a child, I've always dreamed of scoring goals. Every kid who starts playing football dreams of scoring, of doing it many times. In the end, it's a very important award and it… pic.twitter.com/oZWIuWS3fS — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 1, 2025

- Какво се е променило в Килиан, който спечели Световното първенство преди седем години, и този, който сега получава „Златната обувка“, във футболно и лично отношение?

- Надявам се да съм се променил, защото това е нормалната еволюция на един футболист. Винаги трябва да се подобряваш. Би било проблем, ако бях същият като преди седем години. Мисля, че с всичко, което постигнах, и с грешките, които допуснах, научих и станах играчът и човекът, който съм днес. Промяната е положителна, стига да е за по-добро, и аз не съм същият като преди.

- Коя е най-голямата разлика между ПСЖ и Реал Мадрид?

- Това са много различни клубове, с различни истории. ПСЖ е много по-млад клуб, докато Реал Мадрид има много повече години и по-дълбока история. Културата също е различна. Без съмнение, Реал Мадрид е най-добрият клуб в света, но ПСЖ също е сред най-добрите. Това са два различни начина за разбиране на футбола и аз съм горд, че съм бил част и от двата.

🗣 Kylian Mbappé: "Biggest difference between PSG and Real Madrid? They are very different clubs, with different histories. PSG is a much younger club, while Real Madrid has many more years and a deeper history. The culture is also different. Without a doubt, Real Madrid is the… pic.twitter.com/KnCHm3nRR9 — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 1, 2025

- Мислиш ли да надминеш Кристиано Роналдо?

- Не знам как да отговоря на този въпрос. Всички знаят, че Кристиано е еталон в Мадрид, номер едно. Аз съм тук от година и половина, а той остана девет години. Не мога да се сравнявам с това, което той направи, моят път е различен. Да бъда споменаван до Кристиано вече е гордост, но аз мисля само да следвам своя път, да помагам на отбора и да печеля всички възможни титли.

- Изненадан ли си от Арда Гюлер и връзката, която имаш с него?

- Не, не ме изненадва. Той е млад играч с много талант, готов да помогне на отбора. Започна сезона по впечатляващ начин за възрастта си. Има магическо докосване, което очарова феновете на „Бернабеу“. Пожелавам му само да продължи така, защото може да бъде много важен за нас и се радвам да играя до него.

"Do you think you can surpass Cristiano Ronaldo?"



🗣 Kylian Mbappé: "I don't know how to answer that question. Everyone knows that Cristiano is the benchmark in Madrid, the number one. I've been here for a year and a half, and he was here for nine years. I can't compare myself… pic.twitter.com/Ocowrwu5dc — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 1, 2025

- Шампионска лига, Световно първенство, Златна топка... какви са целите ти за тази година?

- Като състезател искам да се боря за всичко. Не трябва да се избира една единствена цел. Ще бъде трудно, но искам да спечеля всичко и да дам най-доброто от себе си във всяко състезание.

- Как се концентрираш през 90-те минути и се поддържаш на 100%?

- Никога не сме на 100%. Винаги има нещо, което ни пречи да дадем всичко, но това не е извинение. Моята цел винаги е да давам най-доброто от себе си, да уважавам клуба, феновете и отбора и да се подготвям по най-добрия възможен начин. Понякога е лесно, друг път не, но трябва да дадем всичко.

Kylian Mbappé: "Arda Güler? He doesn't surprise me; he's a very talented young player and still young, but he's ready to help the team."



"He started the season off wonderfully for his age. He has a magical touch that the Bernabéu fans love."



"I just hope he continues this… pic.twitter.com/EAEknxRjDQ — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 31, 2025

- Как се чувстваш в ролята си при Чаби Алонсо?

- Имах много треньори и съм свикнал всеки да има своя философия и стил. Чаби е различен от Анчелоти, той има свой начин на работа и постепенно разбираме какво иска. На терена се забелязва, че сме се подобрили от началото на сезона, въпреки че все още имаме място за подобрение. Все още не сме спечелили нищо, но сме на прав път и се надяваме да спечелим всички възможни титли.

- Спомняш ли си опита си с Чави Симонс в ПСЖ? Би ли искал да се изправиш срещу него в Шампионската лига?

- Да, той беше много талантлив младеж. Взе интелигентни решения, като отиде в ПСЖ, за да получи игрови минути, а след това в Лайпциг, където игра много добре. Сега е в Тотнъм и се надявам да продължи да расте и да постигне всичко, което желае. Пожелавам му много късмет.

Kylian Mbappé: "Goal targets for this season? No, I never set limits. My goal is to make the most of every opportunity to score and help the team."



"The more goals I score, the more titles we win. My priority is always to contribute to the team, whether by scoring goals or by… pic.twitter.com/bYhFTkGQUd — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 31, 2025

- Постави ли си някаква цел за голове за тази година?

- Не, никога не си поставям число като лимит. Моята цел е да използвам всяка възможност да вкарам и да помогна на отбора. Колкото повече голове вкарам, толкова повече титли можем да спечелим. Моят приоритет винаги е да допринасям за отбора, било то чрез отбелязване на голове или правене на нещо друго, което ни позволява да спечелим.