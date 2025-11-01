Мбапе: Да бъда споменаван до Кристиано вече е гордост, първият ми гол на "Бернабеу" е най-специален

Пет месеца след като изпревари Виктор Гьокереш и спечели "Златната обувка", нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе получи тази индивидуална награда за първи път в кариерата си вчера. Французинът отбеляза 31 гола в 34 мача в Ла Лига през миналия сезон, а през този сякаш дори е вдигнал нивото с 11 попадения в 10 срещи.
В интервю за членовете на European Sports Media (ESM), сред които е и "Марка", Мбапе говори за спечелването на тази "Златна обувка" и очерта целите си за настоящия сезон, както колективни, така и индивидуални, без да забравя своя идол Кристиано Роналдо, бивш играч на Реал Мадрид.
Мечтаеш ли за тази "Златна обувка" от дете? Смяташ ли я за първата от много?
- Разбира се. От дете винаги мечтаеш да вкарваш голове. Мисля, че всяко дете, което започва да играе футбол, мечтае да вкарва, да вкарва много пъти. В крайна сметка, това е много важна награда и ме прави много щастлив, но всички знаят, че колективните постижения са най-важни. Надявам се да спечеля още една "Златна обувка" в бъдеще, но преди всичко се надявам да спечелим Ла Лига. Спечелих "Златната обувка" благодарение на головете си в Ла Лига, целта ми тази година е да продължа в същия дух с отбора. Ако спечелим Ла Лига и аз успея да спечеля още една "Златна обувка", ще бъда още по-щастлив от сега.
- Имаш много голове, кой би запазил специално на телефона си?
- Обикновено винаги казвам последния, но този път бих избрал първия, защото това беше първият ми гол на „Бернабеу“. Беше специална емоция срещу Бетис, първият от многото, които се надявам да вкарам на този стадион. Това беше момент, който отбеляза началото на моята история на „Бернабеу“ и ми остави много красив спомен.
- Виждаш ли се повече като номер 10 или като номер 9?
- Спомням си, че в деня на представянето ми, когато ме попитаха, казах, че не ме интересува точната позиция. Аз съм нападател, който може да играе на различни позиции и да вкарва отвсякъде. В крайна сметка, гледам само към вратата. Предпочитам другите да описват какъв съм. Моята цел е да си върша работата и да я върша добре, независимо от позицията, на която ме постави треньорът.
- Какво се е променило в Килиан, който спечели Световното първенство преди седем години, и този, който сега получава „Златната обувка“, във футболно и лично отношение?
- Надявам се да съм се променил, защото това е нормалната еволюция на един футболист. Винаги трябва да се подобряваш. Би било проблем, ако бях същият като преди седем години. Мисля, че с всичко, което постигнах, и с грешките, които допуснах, научих и станах играчът и човекът, който съм днес. Промяната е положителна, стига да е за по-добро, и аз не съм същият като преди.
- Коя е най-голямата разлика между ПСЖ и Реал Мадрид?
- Това са много различни клубове, с различни истории. ПСЖ е много по-млад клуб, докато Реал Мадрид има много повече години и по-дълбока история. Културата също е различна. Без съмнение, Реал Мадрид е най-добрият клуб в света, но ПСЖ също е сред най-добрите. Това са два различни начина за разбиране на футбола и аз съм горд, че съм бил част и от двата.
- Мислиш ли да надминеш Кристиано Роналдо?
- Не знам как да отговоря на този въпрос. Всички знаят, че Кристиано е еталон в Мадрид, номер едно. Аз съм тук от година и половина, а той остана девет години. Не мога да се сравнявам с това, което той направи, моят път е различен. Да бъда споменаван до Кристиано вече е гордост, но аз мисля само да следвам своя път, да помагам на отбора и да печеля всички възможни титли.
- Изненадан ли си от Арда Гюлер и връзката, която имаш с него?
- Не, не ме изненадва. Той е млад играч с много талант, готов да помогне на отбора. Започна сезона по впечатляващ начин за възрастта си. Има магическо докосване, което очарова феновете на „Бернабеу“. Пожелавам му само да продължи така, защото може да бъде много важен за нас и се радвам да играя до него.
- Шампионска лига, Световно първенство, Златна топка... какви са целите ти за тази година?
- Като състезател искам да се боря за всичко. Не трябва да се избира една единствена цел. Ще бъде трудно, но искам да спечеля всичко и да дам най-доброто от себе си във всяко състезание.
- Как се концентрираш през 90-те минути и се поддържаш на 100%?
- Никога не сме на 100%. Винаги има нещо, което ни пречи да дадем всичко, но това не е извинение. Моята цел винаги е да давам най-доброто от себе си, да уважавам клуба, феновете и отбора и да се подготвям по най-добрия възможен начин. Понякога е лесно, друг път не, но трябва да дадем всичко.
- Как се чувстваш в ролята си при Чаби Алонсо?
- Имах много треньори и съм свикнал всеки да има своя философия и стил. Чаби е различен от Анчелоти, той има свой начин на работа и постепенно разбираме какво иска. На терена се забелязва, че сме се подобрили от началото на сезона, въпреки че все още имаме място за подобрение. Все още не сме спечелили нищо, но сме на прав път и се надяваме да спечелим всички възможни титли.
- Спомняш ли си опита си с Чави Симонс в ПСЖ? Би ли искал да се изправиш срещу него в Шампионската лига?
- Да, той беше много талантлив младеж. Взе интелигентни решения, като отиде в ПСЖ, за да получи игрови минути, а след това в Лайпциг, където игра много добре. Сега е в Тотнъм и се надявам да продължи да расте и да постигне всичко, което желае. Пожелавам му много късмет.
- Постави ли си някаква цел за голове за тази година?
- Не, никога не си поставям число като лимит. Моята цел е да използвам всяка възможност да вкарам и да помогна на отбора. Колкото повече голове вкарам, толкова повече титли можем да спечелим. Моят приоритет винаги е да допринасям за отбора, било то чрез отбелязване на голове или правене на нещо друго, което ни позволява да спечелим.