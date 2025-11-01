Популярни
  Реал Мадрид
  Привърженик на Реал Мадрид е починал по време на Ел Класико

Привърженик на Реал Мадрид е починал по време на Ел Класико

  • 1 ное 2025 | 19:50
  • 690
  • 24

Запалянко на Реал Мадрид e починал по време на дербито от Ла Лига срещу Барселона, съобщава вестник "Спорт". Става дума за израелски фен, който е припаднал веднала след като нападателят на домакините Килиан Мбапе пропусна дузпа в 52-рата минута.

Според изданието, намиращи се наблизо хора и вратарят на Реал Тибо Куртоа са сигнализирали на съдията да спре мача, но това не се е случило.

Привърженикът е получил първа помощ от медицинския персонал на стадиона и по-късно бил откаран в болница, но лекарите не са успели да спасят животът му.

Както е известно, Ел Класико се проведе на 26 октомври и завърши с победа с 2:1 за Реал Мадрид, допълва БТА.

Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

Флик не пожела да се връща към Ел Класико и даде новини за Ямал, Левандовски и Олмо

Алегри намекна за възможен тандем между Нкунку и Леао срещу Рома

Дженоа и Виейра очаквано се разделиха

Гравенберх очаква да се завърне срещу Астън Вила

Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Тотнъм 0:1 Челси, Жоао Педро с гол и два пропуска

