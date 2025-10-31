В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

Ръководството на Реал Мадрид е сигурно, че ще успее да привлече капитана на Кристъл Палас Марк Геи като свободен агент през лятото. Централният бранител бе на крачка от трансфер в Ливърпул в последния ден на миналия прозорец, но в крайна сметка лондончани се отметнаха от уговорката и решиха да задържат английския национал, въпреки че беше ясно, че той няма да подпише нов договор с клуба. Геи остава цел на мърсисайдци, но в битката са още испанските грандове Реал и Барселона, както и Байерн (Мюнхен).

Според “Сън” на “Сантиаго Бернабеу” се чувстват много уверени, че могат да спечелят тази битка и Геи ще предпочете да се присъедини към неговите съотборници в националния отбор Джуд Белингам и Трент Александър-Арнолд. “Белите” привлякоха десния бек именно от Ливърпул, след като изчакваха неговият договор да изтече. Реал все пак плати 10 милиона на мърсисайдци, за да използва Трент още на Световното клубно първенство. Испанският гранд бе свързван и с централния защитник на Ливърпул Ибрахима Конате, който също е с изтичащ договор. Формата на французина от началото на сезона обаче е колеблива и приоритет за Реал вече е Геи.

EXC: Real Madrid confident of Marc Guehi free transfer in further Liverpool blow



✍️ @CharlieWyetthttps://t.co/9Jvq1emjza — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 31, 2025