Винисиус Жуниор пак е титуляр за Реал Мадрид (съставите)

Лидерът Реал Мадрид посреща Валенсия в двубой от 11-тия кръг на Ла Лига. Мачът на “Бернабеу” започва в 22:00 часа.

“Белите” са в серия от пет победи във всички тирнири и при успех и тази вечер ще дръпнат на 8 точки пред Барселона, който в неделя приема Елче. В същото време Валенсия отново прави слаб сезон и е в зоната на изпадащите, като по-рано през кампанията беше разгромен от Барса с 6:0.

Реал Мадрид трябва да мисли и за гостуването си на Ливърпул в Шампионската лига във вторник.

Треньорът на домакините Чаби Алонсо пак гласува доверие от първата минута на Винисиус Жуниор, независимо че той му вдигна скандал за смяната си в Ел Класико. И този път десен бек ще бъде Федерико Валверде, а Трент Александър-Арнолд и Едуардо Камавинга са на пейката.