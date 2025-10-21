Популярни
Дейвид Алаба пак е контузен
Дейвид Алаба пак е контузен

  • 21 окт 2025 | 14:26
  • 74
  • 0

Защитникът на Реал Мадрид Дейвид Алаба ще пропусне неделното Ел Класико срещу Барселона поради мускулна травма, което задълбочава проблемите в отбраната на кралския клуб.

33-годишният футболист беше заменен на полувремето при победата над Хетафе в неделя като предпазна мярка. Това беше едва първият му мач като титуляр в Ла Лига за сезона. Днес беше потвърдено, че той е получил сериозно разтежение на десния прасец.

Очаква се бранителят да бъде извън терените поне седмица, като “гори” и за дуела срещу Ювентус от Шампионската лига в сряда.

Отсъствието на Алаба е поредният удар за защитата на Мадрид преди сблъсъка с Барселона. Дийн Хаусен пропусна мача с Хетафе, след като се оттегли от състава на Испания с контузия в прасеца. Друг от националите - Антонио Рюдигер, е извън игра от септември заради мускулна травма на левия крак.

Капитанът Даниел Карвахал също пропусна последните два мача на Реал Мадрид заради проблем с прасеца, а Трент Александър-Арнолд не е играл от септември, когато получи контузия в подколянното сухожилие.

През този сезон Алаба е взел участие в четири мача във всички турнири, след като пропусна Световното клубно първенство заради травма в прасеца на левия крак. Той отсъстваше и в последните седмици на сезон 2024-25 заради увреждане на менискуса на лявото коляно, след като през януари се завърна от скъсана предна кръстна връзка, която получи през декември 2023 г.

При отсъствието на Алаба през второто полувреме срещу Хетафе, в центъра на защитата до Едер Милитао застана Раул Асенсио.

