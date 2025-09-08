Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Алаба не мисли за раздяла с Реал Мадрид: Това са лъжи

Алаба не мисли за раздяла с Реал Мадрид: Това са лъжи

  • 8 сеп 2025 | 06:03
  • 244
  • 0
Алаба не мисли за раздяла с Реал Мадрид: Това са лъжи

Дейвид Алаба настоява, че ще остане в Реал Мадрид и през този сезон. Капитанът на Австрия е свързван с трансфер в професионалната лига на Саудитска Арабия. Той обаче за момента няма намерение да напуска "Сантиаго Бернабеу".

„Достатъчно дълго съм във футбола, за да знам, че слуховете са част от работата. Не се замислям много над това и много се смях, защото нищо от написаното не беше вярно, беше лъжа“, отсече Алаба.

Алаба също така успокои феновете относно състоянието си, изразявайки оптимизъм за завръщането си на терена.

„Сега се чувствам добре, напоследък се подобрих много. Мисля, че мога да играя 90 минути за националния отбор, въпреки че не знам дали би било разумно", допълни австриецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Депай след рекорда: Още не сте се отървали от мен

Депай след рекорда: Още не сте се отървали от мен

  • 8 сеп 2025 | 03:59
  • 1180
  • 0
Аморим иска защитник от Спортинг

Аморим иска защитник от Спортинг

  • 8 сеп 2025 | 03:33
  • 781
  • 0
Барселона гласи Хари Кейн за заместник на Роберт Левандовски

Барселона гласи Хари Кейн за заместник на Роберт Левандовски

  • 8 сеп 2025 | 02:57
  • 1012
  • 1
Тухел: Имам доста опции за "деветка"

Тухел: Имам доста опции за "деветка"

  • 8 сеп 2025 | 02:32
  • 713
  • 0
Левандовски и компания си отмъстиха на Финландия за важна победа

Левандовски и компания си отмъстиха на Финландия за важна победа

  • 8 сеп 2025 | 01:20
  • 2118
  • 0
Де Бройне и Доку поведоха Белгия към бой над Казахстан

Де Бройне и Доку поведоха Белгия към бой над Казахстан

  • 8 сеп 2025 | 00:40
  • 2110
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 162085
  • 651
Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

  • 7 сеп 2025 | 23:37
  • 45878
  • 121
Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

  • 8 сеп 2025 | 00:45
  • 36690
  • 22
Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

  • 8 сеп 2025 | 01:59
  • 5468
  • 2
Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни

Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни

  • 7 сеп 2025 | 23:41
  • 19324
  • 13
Още една сензация беляза 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025

Още една сензация беляза 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025

  • 7 сеп 2025 | 23:51
  • 27860
  • 0