Чаби Алонсо: Темата с Винисиус е затворена, Класикото ни даде увереност, но не бива да се отпускаме

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо говори пред медиите преди утрешното домакинство на Валенсия. Разбира се, специалистът се върна към успешното за “лос бланкос” Ел Класико и ситуацията с Винисиус, който реагира бурно при смяната си срещу Барселона, а след това се извини на всички,макар да не спомена треньора си. Пресконференцията бе дадена по-рано от обичайното, за да не съвпадне с церемонията по връчването на "Златната обувка" на Килиан Мбапе.

За предстоящия мач с Валенсия

"След позитивната първа седмица ни предстои още една натоварена с два мача от лигата, като започваме с Валенсия, а след това имаме Шампионска лига. Искаме да затворим този цикъл с добри резултати. Възможни са промени за утре, но не с мисъл за вторник (б.ред. - гостуването на Ливърпул), а за самия мач. В Шампионската лига можеш да загубиш точки и после да ги наваксаш, но в лигата не е така. Миналата година Валенсия спечели на "Бернабеу" и не можем да се отпускаме. Те имат качество и добри играчи. Подхождаме с повишено внимание, защото след голяма победа има риск да свалиш гарда, а аз не искам това да се случва", започна наставникът на "лос бланкос".

🚨 Xabi Alonso: "Has Vinicius apologized? We had a meeting with everyone on Wednesday, and Vinicius was impeccable. He spoke honestly and was very good. As far as I'm concerned, the matter is closed." pic.twitter.com/WBtkFnLWoT — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 31, 2025

Поуките от Ел Класико

"Гледах мача отново и много от нещата, които говорихме, се видяха на терена. Отборът показа голяма стабилност и концентрация. Имахме и огромно желание, което се виждаше в единоборствата... нещо, което друг път не правехме добре и бяхме наказвани. Тази победа ни беше нужна. Трябва да продължим със същата сериозност, защото ако свалим нивото, ще започнем да губим точки."

Винисиус Жуниор с обръщение след случилото се в Ел Класико

За Винисиус Жуниор

Няма случай с Винисиус Жуниор, всичко е изяснено. Вини говори пред всички нас в сряда и беше фантастичен. Той беше много честен и ясен. Също така изявлението му беше силно. Думите, които каза на съотборниците си и феновете, са най-важното нещо. Няма да бъде наказван, темата е затворена. Изявлението му беше много позитивно и ценно. Аз останах доволен. Всички сме в една лодка и гребем в една посока".

🚨 Xabi Alonso: "Will Vinicius be punished? No, nothing." pic.twitter.com/gjYs6UU4t8 — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 31, 2025

За контузията на Карвахал

"Това беше най-лошата новина в понеделник след мача. Той игра 25 минути и се справи добре, бори се и допринесе както винаги. Беше изненада да получа обаждане от доктора. Карва е много важен в ежедневието... Не знам колко време ще отнеме възстановяването му, не съм лекар, но го очакваме с нетърпение".

🗣️ Xabi Alonso: "Mbappé winning Golden Boot? Kylian has scored goals and he will keep scoring them. He approaches his role with great positivity. Then the team must help him to create scoring opportunities. I congratulate Kylian on his Golden Boot. We will be by his side to… pic.twitter.com/vwaJlqnoU5 — Madrid Zone (@theMadridZone) October 31, 2025

За Мбапе и "Златната обувка"

"Килиан е вкарвал, вкарва и ще продължи да вкарва голове. Той приема ролята си много позитивно. Отборът трябва да му помага, за да му улеснява задачата. Поздравявам Килиан за неговата "Златна обувка". Ще бъдем до него, за да го подкрепяме след страхотната му работа и да го насърчаваме да продължава в същия дух".

За игровото време на Мбапе

"Винаги се притеснявам от натоварването с минути и не искам да изцеждам играчите прекалено. Има моменти, в които трябва да се дава почивка. При Килиан досега се получи така, но ще видим в бъдеще."

🚨 Xabi Alonso: "Endrick? I would have liked him to have had more minutes. But there are circumstances that need to be right." pic.twitter.com/KAkzGIGiHP — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 31, 2025

За Ендрик

"Ясно е, че бих искал той да получава минути, но контекстът на мачовете беше такъв, че резултатите бяха много оспорвани. Той тренира добре и е готов... но трябва да дойде подходящият момент."

За подновяването на договора на Винисиус

"Виждам го много концентриран и с голямо желание. Онзи ден изигра страхотен мач".

Следвай ни:

Снимки: Imago