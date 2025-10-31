Мбапе отново е играч на месеца в Ла Лига

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе беше избран за най-добър играч в Ла Лига за месец октомври. Това е второ поредно такова отличие за френската звезда.

С постижението си Мбапе се превръща в първия футболист в историята на мадридския гранд, който печели наградата за играч на месеца два пъти последователно.

Мбапе получи “Златната обувка” и заяви: Искам отново да я спечеля и да остана в Реал още дълги години

През октомври френският национал взе участие в три мача от испанското първенство, в които се отличи с три гола и една асистенция. Той получи приза и за септември, когато в четири срещи реализира пет попадения и добави един голов пас.

След първите два месеца от сезона французинът е водещият голмайстор в Ла Лига с общо 10 гола в 10 изиграни мача.

Снимки: Imago