Силната игра на Арда Гюлер бърка в касата на Реал Мадрид

Шлифоването на диамант е процес, който изисква време, а също и пари. Доверието на Чаби Алонсо в Арда Гюлер доведе до това турският талант да достигне 75 мача с фланелката на Реал Мадрид, отбелязва “Ас” Това стана при 4:0 над Валенсия в събота вечер. Тази бройка задължава Реал Мадрид да се бръкне още веднъж в джоба. Според турското издание “Фанатик” кралският клуб трябва да плати 2 милиона евро бонус на Фенербахче заради постигането на този брой изиграни срещи.

Същото вече се случи на два пъти - при достигането последователно на 25 и после на 50 двубоя, а оставащите две стъпала в клаузата за брой изиграни срещи е за 100 и 125. Когато Арда достигне тези коти, испанците ще трябва да платят по още 2 милиона евро за всяка от тях на истанбулския клуб. Както е тръгнало и ако талантът не се контузи, той може да "удари” 100 мача още този сезон.

Реал привлече турският национал през лятото на 2023 година срещу 20 млн. евро. Към това добавяме три вноски от по 2 млн. за брой изиграни мачове (25, 50 и 75), което показва, че до момента Арда е струвал на мадридчани 26 млн. По тази схема Фенербахче може да получи още само 4 млн. - за 100 и 125 срещи, след което повече няма такова споразумение. Отделно турският гранд ще чака 20% при продажба на Гюлер.

За малко повече от две години на “Бернабеу” и тези 75 двубоя Арда Гюлер участва в 32 гола на тима, като сам реализира 15, а за другите 17 направи асистенции. Всичко това на фона, че той е само на 20 години.