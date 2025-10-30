Чаби Алонсо върна една от практиките на Моуриньо

Чаби Алонсо продължава да оформя своя модел на управление в Реал Мадрид. От пристигането му миналото лято, за да поеме щафетата от Карло Анчелоти преди Световното клубно първенство, на базата на Валдебебас настъпиха редица промени. От по-строги ежедневни правила до въздушен контрол върху тренировките с дрон за изчистване на детайли – много неща се промениха под ръководството на специалиста. Последната новост е неочаквана промяна преди мача срещу Ливърпул.

До този момент Реал Мадрид беше един от малкото големи клубове, които продължаваха да провеждат последната си тренировка на стадиона, където ще се играе мачът при дадено гостуване. Това обаче ще се промени следващия понеделник, тъй като Чаби Алонсо е решил играчите му да тренират във Валдебебас в 11:00 часа, след което следобед да отпътуват за Ливърпул, където във вторник излизат на “Анфийлд” в среща от Шампионската лига. Те ще посетят стадиона на англичаните единствено за задължителната пресконференция преди срещата. Това е изискване на УЕФА, което не може да бъде променено. По този начин само треньорът и един играч, избран от клуба, ще присъстват на стадиона преди двубоя.

С това си решение Реал Мадрид се връща към методите от ерата на Моуриньо. Португалският треньор беше първият, и досега единствен, който предпочете да се откаже от тренировка на стадиона на съперника, за да проведе последното занимание във Валдебебас.

До момента „белият балет“ е изиграл два домакински мача в ШЛ (срещу Марсилия и Ювентус) и едно гостуване (в Алмати), което не позволи на отбора да тренира у дома поради сложността на пътуването. Тогава тимът трябваше да потегли към Казахстан в неделя за мач във вторник.

В понеделник Реал Мадрид ще проведе тренировката си в 11:00 часа местно време във Валдебебас. След почивка и обяд отборът ще потегли за Ливърпул в 16:00 часа, като се очаква да кацне в 17:35 местно време. След пристигането си играчите, треньорският щаб и останалата част от делегацията ще се настанят в хотел INNSiDE by Meliá Liverpool.

Междувременно Чаби Алонсо и един футболист, придружени от комуникационния отдел, ще се отправят към „Анфийлд“ за официалната пресконференция преди двубоя.

