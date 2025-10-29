Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Лион преговаря с Реал Мадрид за зачеркнат от Чаби Алонсо

Лион преговаря с Реал Мадрид за зачеркнат от Чаби Алонсо

  • 29 окт 2025 | 16:59
  • 910
  • 0
Лион преговаря с Реал Мадрид за зачеркнат от Чаби Алонсо

Реал Мадрид и Лион са стартирали преговори за трансфера на Ендрик във френския клуб през януари, съобщава Фабрицио Романо. Идеята е това да бъде наем до края на сезона.

Бразилецът е зачеркнат от Чаби Алонсо на “Бернабеу”, като няма дори минута през новия сезон, макар да е здрав и постоянно да влиза в групата за мачовете. В тази връзка преди седмица е имало среща на представители на 19-годишния нападател с изпълнителния директор на Реал Мадрид Хосе Анхел Санчес, за да обсъдят бъдещето му.

Според “Ел Чирингито” двете страни са стигнали до съгласието, че Ендрик ще бъде преотстъпен под наем на друг клуб през януари. Конкретните условия, поставени от представителите на футболиста, са, че новият му отбор няма да бъде от Ла Лига, както и че ще играе в Шампионската лига или Лига Европа. Освен това Ендрик няма никакво намерение да се връща в Бразилия, въпреки че Палмейрас има интерес да си го върне.

В Англия твърдяха, че Манчестър Юнайтед, Уест Хам и Брайтън имат интерес, но явно те отпадат от сметките, тъй като не участват в евротурнирите. В същото време Лион е в Лига Европа. Астън Вила, Нюкасъл, Ювентус и Олимпик Марсилия са сред другите потенциални кандидати, отговарящи на посочените от Ендрик и щаба му условия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Еден Азар получи голямо признание за направеното в Премиър лийг, Моуриньо го поздрави

Еден Азар получи голямо признание за направеното в Премиър лийг, Моуриньо го поздрави

  • 29 окт 2025 | 16:21
  • 1456
  • 2
Сабатини: Ювентус може да е като чист морфин за Спалети

Сабатини: Ювентус може да е като чист морфин за Спалети

  • 29 окт 2025 | 15:56
  • 1343
  • 0
Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ

Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ

  • 29 окт 2025 | 15:34
  • 1744
  • 3
Сериозни проблеми за Тотнъм преди двубоя с Нюкасъл тази вечер

Сериозни проблеми за Тотнъм преди двубоя с Нюкасъл тази вечер

  • 29 окт 2025 | 15:14
  • 1387
  • 0
След 49 мача без почивка: Педри е с травма

След 49 мача без почивка: Педри е с травма

  • 29 окт 2025 | 15:00
  • 6312
  • 5
Винисиус Жуниор с обръщение след случилото се в Ел Класико

Винисиус Жуниор с обръщение след случилото се в Ел Класико

  • 29 окт 2025 | 14:40
  • 19490
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Хебър 0:3 Левски, дебютен гол и за Акрам Бурас

Хебър 0:3 Левски, дебютен гол и за Акрам Бурас

  • 29 окт 2025 | 17:42
  • 57148
  • 104
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 81747
  • 95
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 25635
  • 5
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 14000
  • 10
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 43621
  • 31
Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

  • 29 окт 2025 | 13:50
  • 23321
  • 15