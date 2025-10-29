Лион преговаря с Реал Мадрид за зачеркнат от Чаби Алонсо

Реал Мадрид и Лион са стартирали преговори за трансфера на Ендрик във френския клуб през януари, съобщава Фабрицио Романо. Идеята е това да бъде наем до края на сезона.

Бразилецът е зачеркнат от Чаби Алонсо на “Бернабеу”, като няма дори минута през новия сезон, макар да е здрав и постоянно да влиза в групата за мачовете. В тази връзка преди седмица е имало среща на представители на 19-годишния нападател с изпълнителния директор на Реал Мадрид Хосе Анхел Санчес, за да обсъдят бъдещето му.

Според “Ел Чирингито” двете страни са стигнали до съгласието, че Ендрик ще бъде преотстъпен под наем на друг клуб през януари. Конкретните условия, поставени от представителите на футболиста, са, че новият му отбор няма да бъде от Ла Лига, както и че ще играе в Шампионската лига или Лига Европа. Освен това Ендрик няма никакво намерение да се връща в Бразилия, въпреки че Палмейрас има интерес да си го върне.

В Англия твърдяха, че Манчестър Юнайтед, Уест Хам и Брайтън имат интерес, но явно те отпадат от сметките, тъй като не участват в евротурнирите. В същото време Лион е в Лига Европа. Астън Вила, Нюкасъл, Ювентус и Олимпик Марсилия са сред другите потенциални кандидати, отговарящи на посочените от Ендрик и щаба му условия.