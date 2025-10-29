В Реал смятали Чаби Алонсо за дистанциран, не е популярен като Анчелоти

Популярни
  • 29 окт 2025 | 17:42
В Реал Мадрид смятат поведението на треньора Шаби Алонсо за "дистанцирано", съобщава The Athletic в сряда, позовавайки се на свои източници, близки до испанския клуб.  Футболистите на столичани смятат новия поведението на наставник за "дистанцирано и недостъпно", за разлика от Карло Анчелоти, който беше много популярен сред играчите. Италианският специалист се раздели с 15-кратните клубни шампиони на Европа след края на миналия сезон.

Шаби Алонсо дори е забранил на част от служителите на "белите" да присъстват на тренировките на отбора. Испанецът е на мнение, че само онези членове на персонала, чието присъствие е наистина необходимо, имат право да гледат заниманията. Същото важи и за достъпа до съблекалнята по време на мачовете у дома. Треньорът иска да "осигури по-голямо чувство за уединение и концентрация" във футболистите. Алонсо вече ограничи достъпа до тренировъчната база на роднините, агентите и приятелите на футболистите. Реал Мадрид е лидер в класирането в Примера дивисион с 5 точки аванс пред Барселона след победата с 2:1 в първото Ел Класико за сезона миналата неделя.

