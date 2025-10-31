Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Наредиха Веласкес до треньорите на Реал Мадрид, ПСЖ и Арсенал

Наредиха Веласкес до треньорите на Реал Мадрид, ПСЖ и Арсенал

  • 31 окт 2025 | 12:53
  • 204
  • 0
Наредиха Веласкес до треньорите на Реал Мадрид, ПСЖ и Арсенал

Треньорът на Левски Хулио Веласкес попадна в интересна класация на испанското издание "Марка", което го нареди до имена като Шаби Алонсо, Луис Енрике и Микел Артета. В материала са посочени испанските специалисти по света, които в момента водят отбори, намиращи се на лидерските позиции в първенствата. Такива са треньорите на Левски, ПСЖ, Реал Мадрид, Арсенал и още няколко клуба.

"Има живот и извън големите лиги, като испанските треньори водят отборите си в местните първенства към титлата. Такива са Хулио Веласкес (Левски), Хуан Карлос Карседо (Пафос), Алберт Риера (Целие), Гонсало Гарсия (Хайдук Сплит), Тинтин Маркес (ФК Катар) и Пабло Франко (МАС Фез, Мароко). Тези специалисти оставят своя отпечатък в местните първенства“, четем в материала.

"Испанският треньор е световен еталон. Постоянно получаваме запитвания от чуждестранни федерации, които искат да изучат методологията ни. Има наш специалист в почти всяка страна по света и той служи за еталон“, подчертава пред "Марка" Давид Гутиерес, който е бивш президент на асоциацията на треньорите в страната.

"В миналото много добри треньори идваха в Испания и ние отивахме да видим какво се прави в чужбина. А сега е обратното“, посочва легендата Висенте дел Боске. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Аксаково излиза за победа срещу последния

Аксаково излиза за победа срещу последния

  • 31 окт 2025 | 09:25
  • 411
  • 0
„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и представя Иван Бичовски

„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и представя Иван Бичовски

  • 31 окт 2025 | 09:00
  • 454
  • 0
Цветомир Найденов поиска Левски за съперник в следващия кръг за Купата: Трябва да ги проверим дали са напреднали

Цветомир Найденов поиска Левски за съперник в следващия кръг за Купата: Трябва да ги проверим дали са напреднали

  • 30 окт 2025 | 20:17
  • 16676
  • 49
Цветомир Найденов с коментар след категоричния успех на ЦСКА 1948

Цветомир Найденов с коментар след категоричния успех на ЦСКА 1948

  • 30 окт 2025 | 19:46
  • 2749
  • 2
Моци: Нямаме вариант за нов треньор, засега няма да има чистка, но ще видим в бъдеще как ще продължават нещата

Моци: Нямаме вариант за нов треньор, засега няма да има чистка, но ще видим в бъдеще как ще продължават нещата

  • 30 окт 2025 | 18:53
  • 7362
  • 6
Луканов: Сблъскахме се с една друга реалност, нашите приоритети са в първенството

Луканов: Сблъскахме се с една друга реалност, нашите приоритети са в първенството

  • 30 окт 2025 | 18:44
  • 2013
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 13420
  • 34
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 18361
  • 3
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 5064
  • 3
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 2566
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 4788
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 14356
  • 3