Наредиха Веласкес до треньорите на Реал Мадрид, ПСЖ и Арсенал

Треньорът на Левски Хулио Веласкес попадна в интересна класация на испанското издание "Марка", което го нареди до имена като Шаби Алонсо, Луис Енрике и Микел Артета. В материала са посочени испанските специалисти по света, които в момента водят отбори, намиращи се на лидерските позиции в първенствата. Такива са треньорите на Левски, ПСЖ, Реал Мадрид, Арсенал и още няколко клуба.

"Има живот и извън големите лиги, като испанските треньори водят отборите си в местните първенства към титлата. Такива са Хулио Веласкес (Левски), Хуан Карлос Карседо (Пафос), Алберт Риера (Целие), Гонсало Гарсия (Хайдук Сплит), Тинтин Маркес (ФК Катар) и Пабло Франко (МАС Фез, Мароко). Тези специалисти оставят своя отпечатък в местните първенства“, четем в материала.

"Испанският треньор е световен еталон. Постоянно получаваме запитвания от чуждестранни федерации, които искат да изучат методологията ни. Има наш специалист в почти всяка страна по света и той служи за еталон“, подчертава пред "Марка" Давид Гутиерес, който е бивш президент на асоциацията на треньорите в страната.

"В миналото много добри треньори идваха в Испания и ние отивахме да видим какво се прави в чужбина. А сега е обратното“, посочва легендата Висенте дел Боске.