Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид ще поиска колосалните 4,5 млрд. евро обезщетение от УЕФА за нестартиралата Суперлига. Адвокатите на клуба и на компанията, промотираща Суперлигата (A22), вече работят по иска, който двете институции ще предявят срещу европейската футболна централа. Целта е „компенсиране на претърпените щети“, като според източници, консултирани от медиите, сумата ще достигне въпросните 4,5 милиарда евро. Тази цифра отговаря на причинените вреди, пропуснатите ползи и накърнената репутация, допълва “Ас”.

С това решение както „белият клуб“, така и A22 променят стратегията си и преминават в атака. Това се случва след близо дузина неуспешни срещи, целящи постигане на споразумение в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз (СЕС). През декември 2021 г. съдът постанови, че „правилата на ФИФА и УЕФА за предварително одобрение на клубни футболни турнири, като Суперлигата, нарушават правото на Съюза чрез злоупотреба с господстващо положение и възпрепятстване на свободната конкуренция на пазара“.

За преговорите между A22 и УЕФА са били подробно информирани както президента на Реал Флорентино Перес, така и този на Барселона Жоан Лапорта. В срещите са участвали главният изпълнителен директор на A22 Бернд Райхарт и генералният секретар на УЕФА Теодоро Теодоридис. Със сериозна тежест, глас и активно участие са се включили и представителите на Реал Мадрид и Барселона – съответно Анас Лаграри и Фернандо Ледесма. През последните месеци Лапорта се дистанцира от позициите на Суперлигата и се доближи до тези на Асоциацията на европейските клубове (ECA), която е част от УЕФА.

Първоначално преговорите са напредвали добре по отношение на телевизионния модел и управлението на състезанието, но са се провалили поради липса на съгласие относно формата на турнира.

В крайна сметка както в Реал Мадрид, така и в A22 стигат до заключението, че УЕФА никога не е имала намерение да постигне споразумение, а само да печели време, за да попречи на стартирането на Суперлигата. Предвид това, най-добрият им вариант сега е да предявят иск за причинените вреди, което е в съответствие с практиката в Европейския съюз при други спорове за монопол.

Само преди няколко месеца СЕС потвърди историческата глоба от 2,424 милиарда евро, която Европейската комисия наложи на Google за това, че е облагодетелствал собствената си услуга за сравнение на продукти Google Shopping в своята търсачка за сметка на конкурентите. Този исторически и огромен казус отне повече от шест години, за да се развие, но в крайна сметка беше финализиран. Тази съдебна практика може да бъде един от пътищата, които адвокатите на Реал Мадрид и A22 да последват.