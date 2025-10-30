Липсва нещо важно в извинението на Винисиус, отбеляза легенда на Реал Мадрид

Бившият нападател на Реал Мадрид Предраг Миятович е убеден, че между Винисиус Жуниор и треньора Чаби Алонсо има напрежение. Това се видя по време на дербито с Барселона през уикенда, когато бразилецът реагира остро на смяната си. Показателно за това бил фактът, че при последвалото писмено извинение на нападателя никъде не ставало дума за наставника. Черногорецът, с чийто гол Реал спечели Шампионската лига през 1998 година, призова за бързо разрешаване на проблема.

Миятович беше гост в предаването “Ел Ларгеро” и заяви следното по някои въпроси:

“Това, че Винисиус се е извинил, е положително, но е и малко странно, че го прави, без да споменава треньора - започна Педжа. - Със сигурност има хора, които се занимават с тези неща, но той е сгреши. Да не споменеш наставника показва, че между тях няма разбирателство. Може би са се видели в спортната база или са се разбрали да говорят друг ден, не знам... но какво толкова, ако включи и треньора в изявлението? Така си мисля...“

Как се управлява тази ситуация на клубно ниво? “Първо, с максимално спокойствие, знаейки, че двубоите продължават и не можеш да развалиш атмосферата в отбор, който е лидер и в който има добро настроение... Заради един играч не може да се руши тази атмосфера, но трябва да разрешат проблема. Или като изискат двамата да седнат и да говорят, или като се вземат директни мерки по въпроса. Но винаги със спокойствие и като нещата се говорят вътре в клуба, без да излизат много новини навън.“

Следващите два мача са ключови, за да разберем дали Чаби Алонсо ще го накаже? „Знаеш ли какво става? Чаби реагира фантастично. И това ме изненада, защото е млад и неопитен треньор, но не реагира зле, въпреки че има характер. Нямаше да е толкова изненадващо от Анчелоти или друг по-опитен треньор... Това, което би ме подразнило в клуба, е, че два дни след Ел Класико, след победата и преднината от пет точки пред Барса, се говори само за Винисиус и неговото изявление. Мисля, че се вдига твърде много шум за нещо, което не би трябвало да е толкова голямо.“

Решението и авторитетът трябва да са на треньора, нали?: „Абсолютно. Колкото и играчите да са главните действащи лица и Винисиус да ни е донесъл много радост, поведението му, и то в Ел Класико, което целият свят видя, не е правилно. Никой не може да защити тезата, че е прав с жестовете си, а извинението му показва, че е сгрешил. Треньорът трябва винаги да бъде защитен от клуба, защото съставът се състои от още 20 играчи. Но преди всичко смятам, че е прекалено два дни след „Ел Класико“ да се говори само за Винисиус.“