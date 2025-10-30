Шчесни разкри как е спасил дузпата на Мбапе в Ел Класико

Вратарят на Барселона Войчех Шчесни обясни как е успял да спаси дузпата на Килиан Мбапе в дербито с Реал Мадрид, загубено от отбора му с 1:2.

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

"Разучавам много изпълнителите на дузпи преди мачовете. Обикновено гледам последните 20 изпълнения на двама или трима играчи от съперника, които изпълняват наказателните удари. Понякога и от щаба ми дават информация. Има играчи, които изпълняват по различен начин във важните моменти в мача, в зависимост от това дали отборът води, или губи в резултата. Опитвам се да осмисля цялата тази информация и след това се доверявам на инстинкта си", каза пред официалните канали на Барселона полякът, който призна, че е разучавал Мбапе преди Ел Класико. “Беше ми вкарал предишната си дузпа. Тогава тя беше в добър момент и я изпълни с голяма увереност. Знаех, че щеше да избере да бие в същия ъгъл. Освен това трябва да си убеден, че ще стане така, но за щастие се получи", добави опитният вратар.

Szczęsny delivered one of the best performances of his career at the Bernabéu, making 7 saves and preventing 2.3 expected goals, his best record since 2017. @jordicardero pic.twitter.com/YwpRDmfVPU — barcacentre (@barcacentre) October 27, 2025

"Много съм концентриран в мачовете. Научих рано в кариерата си, че емоциите не ми помагат и се опитвам да се изключа. Например, след Ел Класико всички спореха и се караха, а аз си помислих, че загубихме мача, но трябва да продължим напред. Препоръчвам на всички да се занимават с медитация и да работят върху дишането си. Аз правя упражнения преди мач и по време на почивката. Хората ме гледат странно, защото го правя в центъра на съблекалнята. Препоръчвам да се работи върху дишането в екстремни условия - при студ и голяма жега", сподели Шчесни, който разкри още, че Роберт Левандовски приема много тежко, когато загуби игра на тенис на маса. А на въпрос кои са петимата най-добри вратари, той изброи: “Джанлуиджи Буфон, Лев Яшин, Мануел Нойер, най-добрата версия на Петър Чех и тук слагам и себе си".

Снимки: Gettyimages