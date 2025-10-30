Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Шчесни разкри как е спасил дузпата на Мбапе в Ел Класико

Шчесни разкри как е спасил дузпата на Мбапе в Ел Класико

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 162
  • 0

Вратарят на Барселона Войчех Шчесни обясни как е успял да спаси дузпата на Килиан Мбапе в дербито с Реал Мадрид, загубено от отбора му с 1:2.

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

"Разучавам много изпълнителите на дузпи преди мачовете. Обикновено гледам последните 20 изпълнения на двама или трима играчи от съперника, които изпълняват наказателните удари. Понякога и от щаба ми дават информация. Има играчи, които изпълняват по различен начин във важните моменти в мача, в зависимост от това дали отборът води, или губи в резултата. Опитвам се да осмисля цялата тази информация и след това се доверявам на инстинкта си", каза пред официалните канали на Барселона полякът, който призна, че е разучавал Мбапе преди Ел Класико. “Беше ми вкарал предишната си дузпа. Тогава тя беше в добър момент и я изпълни с голяма увереност. Знаех, че щеше да избере да бие в същия ъгъл. Освен това трябва да си убеден, че ще стане така, но за щастие се получи", добави опитният вратар.

"Много съм концентриран в мачовете. Научих рано в кариерата си, че емоциите не ми помагат и се опитвам да се изключа. Например, след Ел Класико всички спореха и се караха, а аз си помислих, че загубихме мача, но трябва да продължим напред. Препоръчвам на всички да се занимават с медитация и да работят върху дишането си. Аз правя упражнения преди мач и по време на почивката. Хората ме гледат странно, защото го правя в центъра на съблекалнята. Препоръчвам да се работи върху дишането в екстремни условия - при студ и голяма жега", сподели Шчесни, който разкри още, че Роберт Левандовски приема много тежко, когато загуби игра на тенис на маса. А на въпрос кои са петимата най-добри вратари, той изброи: “Джанлуиджи Буфон, Лев Яшин, Мануел Нойер, най-добрата версия на Петър Чех и тук слагам и себе си".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Позабравен защитник поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

Позабравен защитник поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

  • 30 окт 2025 | 15:21
  • 1987
  • 0
Важен ден в кариерата на Кристиано Роналдо-джуниър

Важен ден в кариерата на Кристиано Роналдо-джуниър

  • 30 окт 2025 | 15:15
  • 1967
  • 0
Нов проблем за Дуе и ПСЖ

Нов проблем за Дуе и ПСЖ

  • 30 окт 2025 | 15:02
  • 832
  • 0
Мбапе ще получи своята “Златна обувка” в петък

Мбапе ще получи своята “Златна обувка” в петък

  • 30 окт 2025 | 14:32
  • 3923
  • 4
Контролата на Барселона в Перу е под сериозен въпрос

Контролата на Барселона в Перу е под сериозен въпрос

  • 30 окт 2025 | 14:20
  • 580
  • 0
Шеф на Байерн призова ВАР да бъде използван в турнира за Купата на Германия

Шеф на Байерн призова ВАР да бъде използван в турнира за Купата на Германия

  • 30 окт 2025 | 14:10
  • 664
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 16904
  • 11
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 54580
  • 74
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 850
  • 4
Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 26250
  • 48
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 17284
  • 58
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 18800
  • 35