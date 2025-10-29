Десподов с гол и асистенция за мощна победа на ПАОК за Купата на Гърция

ПАОК постигна убедителна победа с 4:1 над АЕЛ (Лариса) в среща от 3-тия кръг на Купата на Гърция. Българският национал Кирил Десподов бе титуляр за солунчани и остави следа в мача, отбелязвайки третия гол от дузпа и асистирайки за четвъртия гол.

ПАОК поведе още във 2-рата минута, когато Лука Иванушец си освободи пространство пред наказателното поле и със силен диагонален удар порази вратата за 1:0.

След това в 10-ата минута Десподов бе близо до гола, но изстрелът му премина покрай вратата.

Две минути по-късно резултатът все пак бе удвоен, а точен бе Янис Константелиас, засичайки пас на Джонджо Кени.

В 17-ата минута ПАОК получи дузпа за задържане на Янис Константелиас в наказателното поле, а Кирил Десподов се нае да изпълни наказателния удар и бе точен за 3:0.

В 31-вата минута българското крило изработи четвъртия гол за своя тим, центрирайки към Анестис Миту, който стреля във вратата за 4:0.

През втората част солунчани намалиха темпото и позволиха връщане на един гол, като Любомир Тупта се разписа в 75-ата минута.

Така ПАОК записа първа победа в турнира и заема 11-ото място във временното класиране. АЕЛ е на 17-ата позиция с 1 точка.