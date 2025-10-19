Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  3. Десподов влезе от пейката и помогна на ПАОК да запази победата срещу АЕК

Десподов влезе от пейката и помогна на ПАОК да запази победата срещу АЕК

  • 19 окт 2025 | 22:53
  • 3795
  • 1
Десподов влезе от пейката и помогна на ПАОК да запази победата срещу АЕК

Българският национал Кирил Десподов игра малко над 20 минути при победата на клубния си ПАОК с 2:0 в гостуването на тима на АЕК от 7-ия кръг на гръцката Супер Лига. Благодарение на успеха солунчани излязоха на първото място в класирането с точка пред втория Олимпиакос. АЕК от своя страна е трети също с точка по-малко от Десподов и компания, но има по-лоша разлика спрямо градския си съперник.

Българинът стартира мача на резервната скамейка и влезе в игра през второто полувреме.

Това се случи в 71-вата минута, когато се появи на мястото на Тайсон.

Той влезе в игра, след като неговите съотборници вече бяха отбелязали двата гола, но имаше ключова роля за запазването на аванса. В 86-ата минута, когато домакините търсеха начин, по който да върнат един гол, като тогава Харолд Мукуди си изкара червен картон, извършвайки нарушение именно срещу Десподов.

Иначе солунчани вкараха попаденията си в много важен психологически момент - времето около почивката. Първо, в 45-ата минута Абдул Рахман Баба откри резултата, а непосредствено след подновяването на играта Йоанис Константелиас покачи в 49-ата минута.

Така ПАОК спря негативната серия, която натрупа и записа 5 поредни мача без победа във всички турнири. За последно Десподов и компания бяха спезелили в шампионатния мач срещу ОФИ Крит на 14-и септември.

През идната седмица ПАОК ще може да промени негативното си представяне и в Лига Европа, където има тежко гостуване на Лил на 23-ти октомври (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хетафе 0:1 Реал Мадрид, втори червен картон за домакините

Хетафе 0:1 Реал Мадрид, втори червен картон за домакините

  • 19 окт 2025 | 23:00
  • 6056
  • 20
Леао се отпуши и върна Милан на върха при завръщането на Пиоли

Леао се отпуши и върна Милан на върха при завръщането на Пиоли

  • 19 окт 2025 | 23:42
  • 7287
  • 16
Блестящият вратар на Лацио вгорчи завръщането на Луукман като титуляр за Аталанта

Блестящият вратар на Лацио вгорчи завръщането на Луукман като титуляр за Аталанта

  • 19 окт 2025 | 21:30
  • 4047
  • 0
Райо Валекано не даде шанс на Леванте и продължава нагоре

Райо Валекано не даде шанс на Леванте и продължава нагоре

  • 19 окт 2025 | 21:29
  • 674
  • 0
Хофенхайм продължи феноменалното си представяне като гост с убедителен успех в Хамбург

Хофенхайм продължи феноменалното си представяне като гост с убедителен успех в Хамбург

  • 19 окт 2025 | 20:38
  • 1045
  • 0
Тудор се скара на анализатори и коментира дали е притеснен за бъдещето си в Ювентус

Тудор се скара на анализатори и коментира дали е притеснен за бъдещето си в Ювентус

  • 19 окт 2025 | 20:30
  • 3790
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 149244
  • 380
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 23873
  • 35
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 92693
  • 276
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 47732
  • 17
Хетафе 0:1 Реал Мадрид, втори червен картон за домакините

Хетафе 0:1 Реал Мадрид, втори червен картон за домакините

  • 19 окт 2025 | 23:00
  • 6056
  • 20
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 21:46
  • 10241
  • 1