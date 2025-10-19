Десподов влезе от пейката и помогна на ПАОК да запази победата срещу АЕК

Българският национал Кирил Десподов игра малко над 20 минути при победата на клубния си ПАОК с 2:0 в гостуването на тима на АЕК от 7-ия кръг на гръцката Супер Лига. Благодарение на успеха солунчани излязоха на първото място в класирането с точка пред втория Олимпиакос. АЕК от своя страна е трети също с точка по-малко от Десподов и компания, но има по-лоша разлика спрямо градския си съперник.

Българинът стартира мача на резервната скамейка и влезе в игра през второто полувреме.

Това се случи в 71-вата минута, когато се появи на мястото на Тайсон.

Той влезе в игра, след като неговите съотборници вече бяха отбелязали двата гола, но имаше ключова роля за запазването на аванса. В 86-ата минута, когато домакините търсеха начин, по който да върнат един гол, като тогава Харолд Мукуди си изкара червен картон, извършвайки нарушение именно срещу Десподов.

Иначе солунчани вкараха попаденията си в много важен психологически момент - времето около почивката. Първо, в 45-ата минута Абдул Рахман Баба откри резултата, а непосредствено след подновяването на играта Йоанис Константелиас покачи в 49-ата минута.

Така ПАОК спря негативната серия, която натрупа и записа 5 поредни мача без победа във всички турнири. За последно Десподов и компания бяха спезелили в шампионатния мач срещу ОФИ Крит на 14-и септември.

През идната седмица ПАОК ще може да промени негативното си представяне и в Лига Европа, където има тежко гостуване на Лил на 23-ти октомври (четвъртък) от 22:00 часа българско време.