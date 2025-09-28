Десподов вдъхнови ПАОК за обрат, но солунчани не задържаха преднината

Българинът Кирил Десподов вкара първия гол при равенството 3:3 на клубния си ПАОК срещу тима на Астерас Триполис в срещата от 5-ия кръг на гръцката Супер Лига. С изпуснатите две точки солунчани пропуснаха да се изравнят на върха във временното класиране със съставите на АЕК и Олимпиакос. Днешният съперник на "двуглавите орли" от своя страна все още не познава вкуса на успеха и се намира в зоната на спасителния плейоф.

Самият Десподов започна срещата като титуляр. Това бе общо четвърти мач и втори гол за него този сезон в гръцкия шампионат, като той дълго време беше измъчван от контузии.

Той остана на терена до 70-ата минута, когато на негово място се появи Лука Иванушец.

Домакините от Астерас Триполис имаха късмета да поведат първи в резултата с ранен гол на Федерико Македа в 7-ата минута. Тяхната преднина обаче се задържа съвсем кратко и в средата на полувремето “двуглавите орли” получиха правото да изпълнят дузпа. Зад топката застана Кирил Десподов и той възстанови равенството в 21-вата минута.

Пълният обрат дойде малко след това и Йоанис Константелиас се разписа в 26-ата минута, а десетина минути преди края на полувремето главният съдия отсъди нова дузпа. Този път с 11-метровия наказателен удар се зае Фьодор Чалов и даде стабилна преднина на гостите в 34-ата минута.

Тъкмо когато изглеждаше, че гостите ще дръпнат още повече и ще запишат лесно изразителна победа, те получиха изненадващо втори гол в добавеното време на първата част. Тогава се разписа Димитриос Емануилидис, давайки предпоставките, че след почивката мачът ще бъде още по-заплетен и напрегнат.

След почивката наставникът на солунчани Разван Луческу направи няколко промени и освен Десподов, той замени още Тайсон, Мади Камара и друг от голмайсторите си в лицето на Чалов. На мястото на последните трима се появиха Андрия Живкович, Магомед Оздоев и Йоргос Якумакис с оглед на това да запазят преднината на гостите.

Този план не подейства и само четири минути след излизането на Чалов и Десподов домакините успяха да възстановят равенството. В автор на попадението в 74-ата минута се превърна Николас Джоакини.

Така Луческу се оказа с двама от голмайсторите си извън терена, а тепърва трябваше да търси поне още едно попадение, за да вземе задължителните три точки, които изглеждаха сигурни в един етап от срещата.

Неговите надежди се завърнаха в края на редовното време, когато Константинос Помнис от тима на Астерас Триполис получи втори жълт картон и даде числено предимство на терена за отбора на ПАОК. В 6-минутното продължение, дадено от съдията, солунчани така и не намериха аргументи за нов гол и бяха принудени да се задоволят само с точката.

Десподов и компания за втори път този сезон правят грешна стъпка в шампионата, след като в миналия кръг стигнаха само до нулево реми срещу Панетоликос.

Освен това те стартираха с нулево равенство и основната схема на Лига Европа, където не успяха да надвият Макаби (Тел Авив) като домакини. Така, след като допуснаха и разгром от Левадиакос с 1:4 в турнира за Купата на Гърция, те навлязоха в тежка криза от четири поредни мача във всички турнири без победа.

"Двуглавите орли" тази седмица имат нов тежък европейски ангажимент срещу Селта (2.10) на испанска земя, което означава, че е много вероятно неуспешната серия да продължи. Веднага след това пък предстои домакинство на Олимпиакос в Супер Лигата (5.10).