Десподов влезе като резерва при важна победа на ПАОК над Олимпиакос

Капитанът на България Кирил Десподов влезе като резерва при важния домакински успех на ПАОК с 2:1 в сблъсъка с Олимпиакос от шестия кръг на гръцката Супер Лига. Така солунци остават непобедени в първенството от началото на сезона, след като нанесоха първо поражение на своя съперник. Също така с тази победа те прекратиха негативната си серията си от пет срещи без успех във всички турнири.

Гостите от Пирея първи отбелязаха гол, като това стана в 22-рата минута, когато се разписа Шикиньо. Въпреки това домакините успяха да постигнат пълен обрат през втората част. В 63-тата минута Тайсон успя да възстанови равенството и веднага отстъпи мястото си на Десподов. Ключовият момент пък дойде в 75-ата минута, когато капитанът Андрия Живкович реализира победното попадение от дузпа, свирена за фал на Кощиня срещу Йоанис Константелиас. Успехът можеше да е по-убедителен, но в 84-тата минута ВАР отмени гол на Йоргос Якумакис.

Така или иначе, ПАОК събра 14 точки и се настани на второто място в класирането, изпреварвайки именно Олимпиакос, който се свлече на третата позиция със своите 13 пункта.

Снимки: Gettyimages

