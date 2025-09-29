Десподов влезе в историята на гръцкото първенство

Кирил Десподов влезе в историята с екипа на ПАОК, след като в неделя вечер (28/9) в Триполи отбеляза за трети пореден мач срещу Астерас Триполис. Този път обаче го направи от дузпа, като по този начин допълни и петте начина за отбелязване на гол в Суперлигата.

С това постижение българският нападател добави още един забележителен рекорд към досегашното си представяне в ПАОК и успя да впише името си до исторически фигури на гръцкия футбол.

Десподов вдъхнови ПАОК за обрат, но солунчани не задържаха преднината

От септември 2023 г., когато се присъедини към „Двуглавите орли“, Кирил Десподов беше намирал мрежата по всички възможни начини на терените на Суперлигата, освен от „най-тежкото наказание“. Сега успя и това.

Първият му гол с „черно-белия“ екип беше отбелязан на 25 ноември 2023 г. срещу Пансерайкос (5:0), с директно изпълнение от корнер, което е и най-редкият начин. Последваха 13 гола с удар, един с глава при 4:0 срещу ОФИ (3 януари 2024 г.) и два с директни изпълнения от фал. Срещу Астерас Триполис той настоя сам да изпълни спечелената дузпа и я реализира, влизайки в много тесен „клуб“: стана 25-ият футболист в историята на А’ Етники/Суперлига (от 1959 г.), който е отбелязвал по всички възможни начини.

Първият, който успя да го направи, беше Муфит Калиондзис от Арис, национал на Гърция през 1959 г., който завърши карето на 4 февруари 1962 г. с гол директно от корнер срещу Ираклис (2:2).

Най-скорошният играч преди Десподов беше Луис Палма, който с успешното си изпълнение на дузпа на 3 май 2023 г. при победата на Арис над Волос (4:2) стана 24-ият, отбелязал голове по всички начини, след като няколко дни по-рано беше вкарал и от корнер срещу Олимпиакос (2:1).