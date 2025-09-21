Популярни
Десподов се завърна в игра, но ПАОК не успя да победи

Десподов се завърна в игра, но ПАОК не успя да победи

Кирил Десподов игра 19 минути при нулевото равенство на клубния си ПАОК в срещата от 4-ия кръг на гръцката Супер Лига срещу тима на Панетоликос. Това бе първа грешна стъпка на солунчани през кампанията в шампионата на южната ни съседка, като те излязоха еднолично на първото място, но само временно преди Олимпиакос, АЕК и Арис да изиграят своите срещи.

Иначе националът ни стартира мачът на резервната скамейка и се появи през второто полувреме.

В 72-вата минута той влезе в игра на мястото, заменяйки сърбина Андрия Живкович.

Иначе “двуглавите орли” трябва да се радват, че взеха поне точка,, тъй като не само, че не вкараха гол, но и получиха такъв в 75-ата минута. То обаче бе отменено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради нарушение на сръбския нападател Коста Алексич.

В края на мача пък Панетоликос остана с човек по-малко заради червения картон на испанския защитник Унай Гарсия, но домакините от ПАОК не съумяха да се възползват от численото си предимство и се задоволиха с точката.

СНИМКА: PAOK FC// Twitter

