Десподов и ПАОК стартираха в Лига Европа с нулево равенство

ПАОК и Макаби (Тел Авив) стартираха участието си в основната фаза на Лига Европа с нулево равенство на "Тумба". Кирил Десподов влезе в игра в 66-ата минута и първо създаде една добра възможност с центриране от фаул, а след това малко не му достигна да открие резултата. По-чистите възможности като цяло обаче бяха създадени от гостите, но Павленка направи две-три много важни спасявания. Гол на Перец пък бе отменен след намесата на ВАР заради засада. В самия край ПАОК пропусна два чудесни шанса да вземе победата.

През първата част домакините владееха малко повече топката, но гостите създаваха по-опасните ситуации. Перец и Йекезхел пропуснаха добри възможности, като на два пъти и Павленка се намесваше качествено. В 35-ата минута Перец прати отблизо топката във вратата на домакините, но попадението бе отменено след намесата на ВАР заради засада на Ревиво.

ПАОК също имаше своите възможности, като Тайсон бе на два пъти близо, но така и не успя да прати топката във вратата на Мишлати.

Домакините започнаха добре втората част, но пак първото чисто положение създаде Макаби. Отново обаче Павленка се намеси блестящо, спасявайки удар отблизо на Андраде. Веднага след това - в 77-ата минута, влезе Десподов, който замени Тайсон. Българският национал веднага имаше принос в създаването на най-опасната ситуация до момента за ПАОК. Десподов центрира от фаул, създаде се разбъркване в наказателното поле, стражът на гостите закъсня, а Сисоко в опита си да изчисти топката нацели напречната греда.

Малко след това самият Десподов можеше да открие резултата, но сантиметри не му достигнаха да засече на далечната греда ниско центриране на Живкович отляво.

В 90-ата минута Чалов пропусна най-чистата възможност за домакините, след като получи от Иванушец, но от шест метра стреля право в Мишпати. В добавеното време и Камара пропиля огромен шанс, след като и той не успя да преодолее Мишпати отблизо.