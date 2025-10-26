Асистенция на Десподов помогна на ПАОК за нова победа

Българинът Кирил Десподов направи асистенция при победата на клубния си ПАОК с класическото 3:0 срещу тима на Волос в срещата от 8-ия кръг на гръцката Супер Лига. Благодарение на трите точки солунчани останаха лидери в класирането с точка пред втория Олимпиакос. Съперникът от Волос от своя страна пропусна шанса да се изкачи в зоната на шампионския плейоф, като има равен точков актив с четвъртия Арис (Солун).

Десподов започна мача като титуляр и напусна терена в средата на второто полувреме.

Той бе заменен от един изявените голмайстори на солунчани Андрия Живкович.

След като двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство, българинът имаше ключова роля неговият отбор да се отпуши и да стигне до изразителната победа. Десподов направи решителното подаване при гола на Йоргос Якумакис, който откри резултата в 49-ата минута.

Вече в отсъствието на 28-годишния национал неговите съотборници отбелязаха още две попадения, като всичките бяха дело на Магомед Оздоев. Първо, той покачи в 73-тата минута, а в 80-ата оформи класиката в резултата, с което и гарантира трите точки за своите. Това бе и трета поредна победа в шампионата за играчите от Северна Гърция, които изглежда, че ще опитат да си върнат титлата след разочароващия сезон миналата година.

Следващият мач на ПАОК ще бъде домакинство в турнира за Купата на Гърция срещу АЕЛ Лариса.