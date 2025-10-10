Потвърдено: Кирил Десподов остава капитан на България

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров обяви, че Кирил Десподов ще запази капитанската лента на ръката си. Крилото на ПАОК ще изведе своите съотборници в световната квалификация срещу Турция утре, която стартира в 21:45 часа на стадион "Васил Левски".

"Искам да започна с това, за да спрат спекулациите. Утре Кирил Десподов ще излезе с капитанската лента. Въпросът с капитанската лента е бил разковничето при предишните поколения в националния отбор. Няма значение кой ще е капитан. Един ще я носи, но всички са капитани, искам отговорно мислене от всички", заяви на пресконференцията новият треньор на "лъвовете".