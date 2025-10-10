Популярни
Последна официална тренировка на България преди дебюта на Димитров срещу Турция
  3. Потвърдено: Кирил Десподов остава капитан на България

Потвърдено: Кирил Десподов остава капитан на България

  • 10 окт 2025 | 20:38
  • 333
  • 1
Слушай на живо: България - Турция

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров обяви, че Кирил Десподов ще запази капитанската лента на ръката си. Крилото на ПАОК ще изведе своите съотборници в световната квалификация срещу Турция утре, която стартира в 21:45 часа на стадион "Васил Левски".

"Искам да започна с това, за да спрат спекулациите. Утре Кирил Десподов ще излезе с капитанската лента. Въпросът с капитанската лента е бил разковничето при предишните поколения в националния отбор. Няма значение кой ще е капитан. Един ще я носи, но всички са капитани, искам отговорно мислене от всички", заяви на пресконференцията новият треньор на "лъвовете".

