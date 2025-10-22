Челси - Аякс (съставите)

Челси и Аякс излизат в среща от 3-тия кръг в основната схема на Шампионската лига.



Двубоят започва в 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието му в реално време.

"Сините" започнаха със загуба и победа, след като записаха очаквано поражение с 1:3 от Байерн (Мюнхен) като гост и успех с 1:0 срещу Бенфика у дома.

Това им отреди място в топ 24 след първите два кръга, докато нидерландците се закотвиха на дъното в таблицата, губейки и двете си срещи. Първо отстъпиха с 0:2 на Интер на "Йохан Кройф Арена", а след това изненадаха мнозина с разгромного поражение с 0:4 на "Велодром" от Марсилия.

Енцо Мареско направи промяна под рамките на вратата спрямо шампионатната победа срещу Нотингам Форест пс 3:0 рез уикенда и пусна Филип Йоргенсен вместо Роберт Санчес. Енцо Фернандес също се върна в титулярния състав и пое капитанската лента от Рийс Джеймс, който пък бе разпределен на резервната скамейка за първия съдийски сигнал. В нападение лондончани отново излязоха с един нападател, но този път в лицето на Марк Гиу вместо Жоао Педро. В негови помощници по крилата пък се превърнаха Гитънс и Естевао вместо Гарначо и Нето.



Джони Хейтинга също направи вратарска промяна спрямо поражението на Аякс в дербито с АЗ Алкмаар, загубено с 0:2. Така днес ръкавиците сложи Ремско Пасвеер вместо Вителсав Ярош. Промени имаше и в отбраната на амстердамци, където Ко Итакура се появи на мястото на Антон Гаей. Джеймс Маккюнал и Раул Моро пък замениха Оливер Едвардсен и Йорти Мокио в халфовата линия. Промени единствено нямаше на върха на атаката, където и в този мач като единствен централен нападател започна Ваут Вегхорст.

ЧЕЛСИ - АЯКС



ШАМПИОНСКА ЛИГА, ОСНОВНА СХЕМА, III КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ЧЕЛСИ: 12. Филип Йоргенсен, 25. Мойсес Кайседо, 29. Уесли Фофана, 4. Тосин Адарабиойо, 21. Йорел Хато, 8. Енцо Фернандес, 45. Ромео Лавия, 41. Естевао, 40. Факундо Буананоте, 11. Джейми Гитънс, 38. Марк Гиу

Мениджър: Енцо Мареска



АЯКС: 22. Ремко Пасвеер, 2. Лукас Роса, 4. Ко Итакура, 37. Йосип Шутало, 15. Юри Баас, 16. Джеймс Маккюнал, 8. Кенет Тейлър, 7. Раул Моро, 10. Оскар Глух, 11. Мика Годс, 25. Ваут Вегхорст

Старши треньор: Джони Хейтинга



НАЧАЛО: 22 октомври 2025 г. (сряда) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Стамфорд Бридж", Лондон (Англия)

СЪДИЯ: Феликс Цвайер (Германия)