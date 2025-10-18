Челси е фаворит срещу закъсалия Нотингам Форест

Нотингам Форест и Челси ще се изправят един срещу друг в мач от осмия кръг на Премиър лийг. Двубоят ще се проведе на стадион "Сити Граунд" от 14:30 часа, като главен съдия ще бъде Крис Кавана.



Това е важен двубой и за двата отбора, като домакините се нуждаят от точки, за да се измъкнат от опасната зона, докато "сините" от Лондон се стремят да продължат възходящата си форма и да се доближат до челните позиции в класирането.

Нотингам Форест преминава през изключително труден период, като не е постигнал победа в последните си пет мача във всички турнири. Домакините записаха три последователни загуби - от Нюкасъл (0:2), от Мидтиланд (2:3) в Лига Европа и от Съндърланд (0:1). Преди това отборът завърши наравно с Бетис (2:2) в Лига Европа и с Бърнли (1:1) в Премиър лийг.



От своя страна, Челси демонстрира непостоянна форма, но идва след важна победа срещу Ливърпул (2:1) на 4 октомври. Преди това "сините" победиха Бенфика (1:0) в Шампионска лига, загубиха от Брайтън (1:3), елиминираха Линкълн Сити (2:1) за "Карабао Къп" и отстъпиха на Манчестър Юнайтед (1:2).

Нотингам Форест се намира в опасна позиция в класирането, заемайки 17-о място с едва 5 точки от 7 изиграни мача. Отборът е отбелязал само 5 гола и е допуснал 12, което показва сериозни проблеми както в нападение, така и в защита. Само на точка от зоната на изпадащите, хората на Анге Постекоглу спешно се нуждаят от положителен резултат, за да подобрят позицията си.



Челси е на 7-о място с 11 точки, като отборът демонстрира добра резултатност в нападение с 13 отбелязани гола, но има проблеми в защита с 9 допуснати. "Сините" са на 4 точки от топ 4 и победа в този мач би им позволила да се доближат до зоната "Шампионска лига", особено ако някои от преките им конкуренти се спънат в този кръг.

Нотингам Форест ще трябва да се справя без няколко ключови играчи. Ола Айна, Дъглас Луис и Олександър Зинченко са контузени и няма да участват в мача. Основната тежест в нападение ще падне върху Крис Ууд, който е отбелязал 2 гола през сезона, но не е успял да се разпише в последните си мачове.



Челси също има сериозни проблеми с контузии, като най-голямата загуба е тази на Коул Палмър. Ливай Колуил, Дарио Есуго и Лиъм Делап също са извън строя, докато участието на Аксел Дисаси и Рахийм Стърлинг остава под въпрос. Енцо Фернандес ще бъде основният двигател в средата на терена за "сините", като аржентинецът вече има 3 гола и 1 асистенция през сезона.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 25 май на "Сити Граунд" в мач от 38-ия кръг на Премиър лийг. Тогава Челси победи с 1:0 с гол на Ливай Колуил в 50-ата минута.



Интересно е, че в последните пет срещи между двата отбора има по две победи за всеки и едно равенство, което показва равностойност в директните двубои.

