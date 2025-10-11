Легендите на Ливърпул пак победиха тези на Челси, искри от старо съперничество се възпламениха отново

Поредният двубой между легендите на Челси и Ливърпул отново завърши с победа на мърсисайдци, които надделяха с 1:0 на "Стамфорд Бридж". Раян Бабел отбеляза единственото попадение в 77-ата минута. През март легендите на двата отбора изиграха друг благотворителен мач на "Анфийлд", в който "червените" спечелиха с 2:0 след два гола на Питър Крауч. Днес в състава на мърсисайдци липсваха хора като Крауч и Джерард. Пепе Рейна, Роби Кийн и Райън Бабел бяха сред тези, които личаха в селекцията на гостите. Еден Азар, Джон Тери и Диего Коща бяха този път част от отбора на Челси.

Крауч блесна за ветераните на Ливърпул срещу тези на Челси и отново направи шоу за публиката

В началото Рамиреш стреля от границата на наказателното поле, но над вратата, след което Бенаюн добре проби наказателното поле, но шутира право в Петер Чех. Най-добрата възможност за гол преди почивката се откри пред Диего Коща, който бе изведен много добре от Римиреш, но не успя да преодолее Пепе Рейна, който спаси удара на бразилеца от малък ъгъл. Малко след това Коща показа нрава си и след шпагат на Шкъртел посегна да ритне умишлено словака без топка, a малко след това отново го фаулира и получи жълт картон. Това си остана и един от най-запомнящите се епизоди през първата част.

В 49-ата минута Мартин Кели бе близо до това да даде преднина на Ливърпул, след като напредна отдясно, излезе зад защитната на линия на Челси и стреля силно, но топката премина на сантиметри встрани.

Две минути след това Малуда получи от Азар на границата на наказателното поле, освободи се и стреля към горния ъгъл, но топката срещна гредата.

В 65-ата минута Хазар бе изведен сам срещи Вестервелд, но стражът на Ливърпул спаси.

Раян Бабел донесе победата на Ливърпул в 77-ата минута. Бенаюн напредна и пусна вляво към нидерландеца, който влезе в наказателното поле и стреля много прецизно в близкия ъгъл, след което отпразнува гола си по подобие на Диого Жота. Челси нямаше време за реакция, защото двубоят се играеше в две полувремена по 40 минути и скоро след попадението бе даден последният съдийски сигнал.

Снимки: Imago