Не сме фаворити, но можем да отстраним Сенегал, смятат в Мали

Националният отбор на Мали преодоля сериозни трудности по пътя си към четвъртфиналите за Купата на африканските нации и ще се нуждае от същата психическа устойчивост, за да има шанс срещу Сенегал в петък. Малийците останаха с 10 футболисти заради изгонването на Войо Кулибали в 26-ата минута на мача срещу Тунис (1:1 в редовното време и продълженията, 3:2 при дузпите).

Драма с дузпи елиминира Тунис и прати Мали на четвъртфинал

„Срещу Тунис се налагаше да покажем силна психика с 10 души, както когато бяхме с 11. Ще ни е нужна същата нагласа срещу Сенегал. Искаме да продължим напред и чувстваме, че няма какво да губим. Не сме фаворити, но с нашата психическа и физическа сила можем да спечелим“, заяви халфът Ласана Кулибали по време на пресконференция преди петъчния сблъсък срещу Сенегал. Тимът на Сенегал е вторият най-силен в Африка според класациите на ФИФА за националните отбори. С 10 отбелязани гола от началото на Купата на африканските нации „Лъвовете от Теранга“ изглеждат като фаворит за класиране на полуфиналите.

Сенегал е първият отбор, класирал се за четвъртфиналите

„Осемте отбора, които се класираха за четвъртфиналите, са от най-сериозните футболни страни в Африка, но мисля, че ние ще играем срещу най-добрите. Единственият, който ги победи през последните години, е Бразилия, а Сенегал дори спечели срещу Англия. Те са стабилен отбор, който вкарва лесно, не дава много шансове на съперника и е много опасен“, каза селекционерът на Мали Том Сентфит. „Но ние също сме добър отбор. Не сме губили на този турнир и играхме добре срещу Мароко и Тунис - две държави, които се класираха за Световното първенство. Не сме създали много шансове за голове, но играем с дисциплина и няма да променим много в стила си. Имаме футболисти с добри технически възможности и много добра психика“, добави белгийският специалист.

The quarter-finals are set! 👀 Which country do you think will win? 🏆



The chances of winning, according to @PolymarketFC:

Morocco 🇲🇦 - 32%

Senegal 🇸🇳 - 21%

Nigeria 🇳🇬 - 15%

Ivory Coast 🇨🇮 - 12%

Algeria 🇩🇿 - 10%

Egypt 🇪🇬 - 9%

Cameroon 🇨🇲 - 3%

Mali 🇲🇱 - 3% pic.twitter.com/yGd2D37PeE — 433 (@433) January 8, 2026

Мали е единствената страна от достигналите до четвъртфиналите, която не е печелила никое от предишните издания на турнира. През 1972 година „орлите“ завършиха на второ място, а оттогава са достигали полуфиналите още пет пъти. Ако спечелят срещу Сенегал в петък, те ще се изправят срещу победителя между Египет и Кот Д'Ивоар на 14 януари.