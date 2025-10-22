Тери: Мечтата ми е да водя Челси

Бившият английски национал Джон Тери разкри недоумението си от факта, че не получава повече предложения за работа. 44-годишният Тери не е заемал треньорска позиция в мъжки отбор, откакто работи като асистент в Лестър Сити през 2023-та. Той се радваше на състезателна кариера от световна класа, по време на която бе капитан на Челси, извеждайки лондончани до пет титли във Висшата лига, както и трофей от Шампионската лига.

През 2018-а, току-що приключил с професионалния футбол като играч, Джон Тери беше назначен в треньорския екип на мениджъра Дийн Смит начело на Астън Вила, но напусна след три години. Оттогава той работи в Челси като консултант по треньорската дейност, преди да се върне в щаба на Смит в Лестър.

След престоя си при "лисиците", който приключи през юли 2023 година, Тери не е заемал роля в мъжки отбор и в интервю за английския вестник Daily Mail изрази объркването си от ситуацията, в която се намира, след като вижда бившите си съотборници в националния отбор Франк Лампард, Стивън Джерард и Уейн Рууни да получават мениджърски позиции.

Джон Тери разкри, че мечтата му е да ръководи Челси, но приема, че тази фантазия може да не се сбъдне.

"Честно казано, не съм сигурен, че това някога ще се случи. Това е последната ми мечта в клуба. Постигнах всичко в Челси. Сега единственото, което ми липсва, е да бъда мениджър на отбора. Ето защо се захванах с треньорска професия, когато приключих с футбола. Моята идея и мечта беше да науча занаята. Имах невероятни моменти във Вила, но напуснах, за да бъда номер едно, защото мислех, че съм готов", заяви бившият централен защитник.

"Ще получа ли някога шанса? Не съм сигурен, без да се занимавам с другите аспекти. Но, когато хората ти казват, че нямаш необходимия опит, е трудно да го проумееш", добави Джон Тери.