Рома се доближава до Распадори и натиска за защитник на Тотнъм

Рома e на финалната права в преговорите с представителите на нападателя на Атлетико Мадрид Джакомо Распадори, съобщават трансферните експерти в Италия.

В клуба се надяват на положителен развой до края на седмицата, след като вече постигнаха споразумение с “дюшекчиите” за наем до края на сезона на стойност 1,5 млн. евро и опция за закупуване в размер на около 20 млн. евро. Предложението на “вълците” към италианския национал пък е за четиригодишен договор от лятото при заплата от 3,5 млн. евро на сезон, което е повече от възнаграждението му при мадридчани. След вчерашната среща на спортния директор Фредерик Масара с агентите на футболиста е била постигната устна договорка, като остава само окончателната зелена светлина от 25-годишния играч. В момента Распадори е с Атлетико в Саудитска Арабия, където неговият отбор участва в минитурнира за Суперкупата на Испания.

🐺 Roma have already agreed on a loan move for a €1.5m fee with a buy option for a €20/23m package for Raspadori.



The Giallorossi are now advancing personal terms with Giacomo 🔜



📰 via @MatteMoretto pic.twitter.com/AhaC2KwoEq — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 8, 2026

Междувременно, в Рома работят и върху подсилване в отбрана, като водят преговори със защитника на Тотнъм Раду Драгушин, съобщава Джанлука Ди Марцио. Бившият футболист на Дженоа и Ювентус се завърна в игра едва в края на миналия месец след близо едногодишно отсъствие заради скъсана кръстна връзка.

🚨| In the last few hours there has been contact for Radu Dragusin between #Tottenham and Roma.



Roma insists on signing the CB and there have been new contacts to understand the figures of the operation.@DiMarzio pic.twitter.com/5VhZluT6Yy — The Spurs Express (@TheSpursExpress) January 8, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages