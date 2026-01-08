Рома се доближава до Распадори и натиска за защитник на Тотнъм

Рома e на финалната права в преговорите с представителите на нападателя на Атлетико Мадрид Джакомо Распадори, съобщават трансферните експерти в Италия.
В клуба се надяват на положителен развой до края на седмицата, след като вече постигнаха споразумение с “дюшекчиите” за наем до края на сезона на стойност 1,5 млн. евро и опция за закупуване в размер на около 20 млн. евро. Предложението на “вълците” към италианския национал пък е за четиригодишен договор от лятото при заплата от 3,5 млн. евро на сезон, което е повече от възнаграждението му при мадридчани. След вчерашната среща на спортния директор Фредерик Масара с агентите на футболиста е била постигната устна договорка, като остава само окончателната зелена светлина от 25-годишния играч. В момента Распадори е с Атлетико в Саудитска Арабия, където неговият отбор участва в минитурнира за Суперкупата на Испания.
Междувременно, в Рома работят и върху подсилване в отбрана, като водят преговори със защитника на Тотнъм Раду Драгушин, съобщава Джанлука Ди Марцио. Бившият футболист на Дженоа и Ювентус се завърна в игра едва в края на миналия месец след близо едногодишно отсъствие заради скъсана кръстна връзка.
Снимки: Gettyimages