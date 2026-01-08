Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Рома се доближава до Распадори и натиска за защитник на Тотнъм

Рома се доближава до Распадори и натиска за защитник на Тотнъм

  • 8 яну 2026 | 18:38
  • 1408
  • 0

Рома e на финалната права в преговорите с представителите на нападателя на Атлетико Мадрид Джакомо Распадори, съобщават трансферните експерти в Италия.

В клуба се надяват на положителен развой до края на седмицата, след като вече постигнаха споразумение с “дюшекчиите” за наем до края на сезона на стойност 1,5 млн. евро и опция за закупуване в размер на около 20 млн. евро. Предложението на “вълците” към италианския национал пък е за четиригодишен договор от лятото при заплата от 3,5 млн. евро на сезон, което е повече от възнаграждението му при мадридчани. След вчерашната среща на спортния директор Фредерик Масара с агентите на футболиста е била постигната устна договорка, като остава само окончателната зелена светлина от 25-годишния играч. В момента Распадори е с Атлетико в Саудитска Арабия, където неговият отбор участва в минитурнира за Суперкупата на Испания.

Междувременно, в Рома работят и върху подсилване в отбрана, като водят преговори със защитника на Тотнъм Раду Драгушин, съобщава Джанлука Ди Марцио. Бившият футболист на Дженоа и Ювентус се завърна в игра едва в края на миналия месец след близо едногодишно отсъствие заради скъсана кръстна връзка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид (съставите)

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид (съставите)

  • 8 яну 2026 | 19:42
  • 969
  • 1
ПСЖ 0:0 Марсилия, по една сериозна възможност за двата отбора

ПСЖ 0:0 Марсилия, по една сериозна възможност за двата отбора

  • 8 яну 2026 | 19:27
  • 1215
  • 2
Реграги защити Мароко от критиките преди сблъсъка с Камерун

Реграги защити Мароко от критиките преди сблъсъка с Камерун

  • 8 яну 2026 | 19:24
  • 508
  • 0
Обилен снеговалеж заплашва мачове от Бундеслигата

Обилен снеговалеж заплашва мачове от Бундеслигата

  • 8 яну 2026 | 19:13
  • 444
  • 0
Не сме фаворити, но можем да отстраним Сенегал, смятат в Мали

Не сме фаворити, но можем да отстраним Сенегал, смятат в Мали

  • 8 яну 2026 | 19:08
  • 476
  • 0
Арсенал се включва в битката за Геи

Арсенал се включва в битката за Геи

  • 8 яну 2026 | 18:36
  • 1579
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец представи първото си ново попълнение

Лудогорец представи първото си ново попълнение

  • 8 яну 2026 | 17:01
  • 10473
  • 19
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 32065
  • 90
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 18242
  • 17
ПСЖ 0:0 Марсилия, по една сериозна възможност за двата отбора

ПСЖ 0:0 Марсилия, по една сериозна възможност за двата отбора

  • 8 яну 2026 | 19:27
  • 1215
  • 2
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид (съставите)

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид (съставите)

  • 8 яну 2026 | 19:42
  • 969
  • 1
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 15906
  • 8