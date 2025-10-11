Нападател на Болоня е привлякъл вниманието на Челси

Популярни
  • 11 окт 2025 | 06:39
  • 498
  • 0
Английският гранд Челси проявява сериозен интерес към нападателя на Болоня Сантиаго Кастро и вече е изпратил скаути да наблюдават изявите му. Младежкият национал на Аржентина до 20 години прави силно впечатление с играта си под ръководството на треньора Винченцо Италиано през последната година и това е привлякло вниманието на лондончани.

Според италианското издание "Il Resto del Carlino", "сините" следят внимателно развитието на Кастро през настоящия сезон с намерението да го привлекат в състава си през следващата година.

Посредници, работещи с Болоня, оценяват младия нападател на между 50 и 70 милиона евро. Въпреки високата му трансферна цена, заплатата на играча е скромна – едва 50 000 евро.

Кастро се присъедини към италианския клуб през миналата година, пристигайки от аржентинския Велес Сарсфийлд. До момента той има 12 гола и 10 асистенции в 61 мача за "рособлу".

Снимки: Gettyimages

