Реграги защити Мароко от критиките преди сблъсъка с Камерун

Селекционерът на националния отбор на Мароко Уалид Реграги защити тима си от критиките преди четвъртфинала за Купата на африканските нации срещу Камерун утре. Полуфиналистът от Мондиал 2022 получи много критики за формата си, въпреки че отборът се класира за следващата фаза, като бе първи в групата си със 7 точки, а след това се наложи над Танзания с 1:0 на осминафиналите.

Реграги вече предупреди феновете, че тимът трябва да подхожда със "смирение" към мачовете. "Ние продължаваме да мислим по същия начин и да сме уверени в това, което правим. Играчите го усещат и знаем, че ще изживеем това. Най-важното нещо е привържениците да продължават да ни подкрепят. Имаме смиреността да вярваме, че можем да спечелим Купата на африканските нации. Това е турнир, който изисква да останем здраво стъпили на земята, дори и хората да не искат да разберат това. Но когато видите резултатите и всички силни отбори, които се класираха, тогава си даваш сметка срещу какво се изправяш", каза Реграги на своята пресконференция.

Когато Мароко бе за последен път домакин на турнира през 1988 година, Камерун го елиминира на полуфиналите, а двете страни имат историческо съперничество. "Това ще е сблъсък, който ще има отзвук в целия континент. Камерун не се нуждае от представяне. Знаем, че отново ще бъде много трудно", смята треньорът. В Мароко не са сигурни дали дефанзивният халф Софиан Амрабат ще се възстанови от контузия навреме, след като пропусна последните два мача, а нападателят Игман Хамза вече е готов за игра.

