Мареска: Не съм мениджър, който наказва играчите

Мениджърът на Челси Енцо Мареска коментира ситуация с многото червени картони, които получиха неговите играчи от началото на сезона. Специалистът говори преди утрешния двубой срещу Аякс в Шампионската лига.

“Със сигурност е нещо, в което може да се справяме по-добре. Някои от червените картони можеше да бъдат избегнати. В случая на Мало Густо беше излишен, защото мачът беше почти приключил. Когато получиш пет или шест червени картона, със сигурност можем да подобрим това. Аз не съм мениджър, който наказва играчите си. Не мисля, че това е правилният подход. Предпочитам да им помагам да разберат ситуацията и след това да действат различно. Имам четири деца. Когато направят нещо грешно, не ги наказвам. Опитвам се да ги уча да правят правилните неща”, заяви италианецът.

Мареска даде повече информация за контузените в тима: “Енцо взе участие в тренировката вчера. Имаме още една тренировка и утре ще видим. Не е нещо, което ни притеснява, но трябва го предпазваме. Лиъм Делап е много близо. Още не тренира с нас, но се надяваме следващите дни да започне”.

Снимки: Imago