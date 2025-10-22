Популярни
Челси иска да набере скорост и в Шампионската лига

  22 окт 2025
Челси иска да набере скорост и в Шампионската лига

Челси и Аякс ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на груповата фаза на Шампионска лига на 22 октомври от 22:00 часа на стадион "Стамфорд Бридж". Двубоят ще бъде ръководен от германския рефер Феликс Цвайер. Това е важен мач и за двата отбора, които се стремят да подобрят позициите си в престижния европейски турнир, като домакините търсят втора поредна победа, а гостите - първи точки в тазгодишното издание.

В класирането на Шампионска лига Челси заема 18-то място с 3 точки от изиграните досега 2 мача с отбелязани 2 гола и допуснати 3. От друга страна, Аякс е на последната 36-та позиция, все още без спечелена точка след първите два кръга, с 0 отбелязани и 6 допуснати гола. Победата в този мач е от изключително значение и за двата тима - за "сините" тя би означавала сериозна крачка към елиминационната фаза, докато за нидерландците е почти задължителна, ако искат да запазят шансовете си за продължаване напред в турнира.

Челси демонстрира впечатляваща форма напоследък с четири победи в последните пет мача. "Сините" разгромиха Нотингам Форест с 3:0 (18.10.2025) в Премиър лийг, преди това надделяха над Ливърпул с 2:1 (04.10.2025) и записаха ценна победа с 1:0 срещу Бенфика (30.09.2025) в първия си домакински мач в Шампионска лига. Единственото поражение в този период дойде от Брайтън с 1:3 (27.09.2025), но преди това отборът елиминира Линкълн Сити с 2:1 (23.09.2025) за Карабао Къп. Сега лондончани искат да пренесат добрата си форма и в Шампионската лига и да натрупат по-сериозен точков актив.

Аякс, от своя страна, показва колебливи резултати – загуба с 0:2 от АЗ Алкмаар (18.10.2025), равенство 3:3 със Спарта Ротердам (04.10.2025), тежко поражение с 0:4 от Марсилия в Шампионска лига (30.09.2025), победа с 2:1 срещу НАК Бреда (27.09.2025) и равенство 2:2 с ПСВ Айндховен (21.09.2025). Докато Челси е на възход, амстердамци се борят за стабилност.

Последната среща между двата отбора се състоя на 5 ноември 2019 г. на "Стамфорд Бридж" в Шампионска лига и завърши с драматично равенство 4:4. В този зрелищен двубой за Челси се разписаха Жоржиньо (две дузпи), Сесар Аспиликуета (63') и Рийс Джеймс (74'), докато за Аякс отбелязаха Куинси Промес (20') и Дони ван де Беек (55'). Преди това, на 23 октомври 2019 г., двата отбора се срещнаха на "Йохан Кройф Арена", където Челси победи с минималното 1:0 благодарение на гол на Миши Батшуай в 86-та минута.

