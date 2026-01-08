Обилен снеговалеж заплашва мачове от Бундеслигата

Популярни
  • 8 яну 2026 | 19:13
  • 450
  • 0
Санкт Паули заяви днес, че провеждането на домакинската им среща с РБ Лайпциг в събота от първия кръг за 2026-а година в Бундеслигата е под сериозна въпросителна заради прогнозата за тежко зимно време. Германската метеорологична служба (DWD) издаде сериозно 24-часово предупреждение за Хамбург от 7:00 часа сутринта в петък заради „очаквани обилни снеговалежи и силни ветрове, които биха могли да причинят снежни преспи“.

„Предвид очакваните метеорологични условия и прогнозата за обилен снеговалеж, не можем да гарантираме, че мачът ще може да се проведе“, обявиха от Санкт Паули, цитирани от БТА.

Също така клубът допълни, че тяхната отговорност е само за стадиона и игрището и няма влияние върху други казуси като трафика в транспорта. Те казаха, че правят всичко възможно, за да проведа двубоя по план.

Въпреки опасенията на по-малкия от двата клуба в Хамбург, Германската футболна лига (DFL) заяви по-рано в четвъртък, че „очаква всичките девет мача от елитната дивизия да се проведат“. И все пак опасенията им са градовете в северната и в източната част на страната, където се очаква най-тежко време. Другите два мача, които са под угрозата да не се проведат, са Вердер (Бремен) - Хофенхайм и Унион (Берлин) - Майнц 05.

Кръгът се открива в петък с двубоя на Айнтрахт (Франкфурт) срещу Борусия (Дортмунд), а домакините от Франкфурт вече гарантираха, че ще осигурятдопълнителен персонал, за да се справят със снега и да гарантират, че няма да има проблеми с организацията.

Фенклубовете на Синдиката на професионалните футболисти заявиха, че ще помогнат с почистването на снега, ако е необходимо, за да се проведат мачовете.

За да нямат проблеми с транспорта, от Щутгарт заявиха, че ще пътуват за срещата с Леверкузен предния ден в петък, макар мачът да е насрочен за събота късно вечерта.

Срещите от аматьорските лиги в Хамбург и Берлин пък бяха отложени.

