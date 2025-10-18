Популярни
  3. Нотингам Форест 0:0 Челси, няколко пропуска на домакините

  • 18 окт 2025 | 13:38
Нотингам Форест приема Челси на “Сити Граунд” в първия двубой от осмия кръг на Премиър лийг. Резултатът е 0:0. Лондончани имат едва три победи от последните си 14 гостувания в първенството. Форест все още търси първия си успех под ръководството на Анге Постекоглу, под чието ръководство до момента отборът има две равенства и пет поражения.

Австралиецът е направил пет промени в сравнение със загубата от Нюкасъл преди паузата за националните отбори. Дъглас Луис се завръща в титулярния състав, след като пропусна последните три мача заради контузия. Олександър Зинченко, Ибрахим Сангаре, Мурило и Тайуо Ауоний също стартират.

Енцо Мареска, който е притиснат от доста проблеми с контузени играчи, е извършил три корекции от победата над Ливърпул. Ромео Лавия започва, а Мойсес Кайседо остава на пейката. Там и е Естевао, който донесе победата на лондончани срещу шампиона. Трево Чалоба се завръща след наказание, а Андрей Сантос също е сред титулярите. Енцо Фернандес изобщо не е в групата. Коул Палмър продължава да бъде извън игра заради контузия в слабините. Мареска изгледа двубоя от трибуните заради наказанието, което получи след червения си картон срещу Ливърпул.

Още преди да е изтекла първата минута домакините имаха добра възможност, при която Ауоний се откъсна отляво след лош пас назад на Густо и стреля по диагонала, но топката премина встрани от далечната греда.

В петата минута Педро Нето много добре слаломира между няколко бранители в наказателното поле, топката стигна до Густо, чието центриране бе блокирано, а след това Сантос не успя да направи качествена добавка от няколко метра.

Нотингам Форест имаше нов голям шанс в деветата минута. Нов сгрешен пас в половината на Челси, този път от страна на Чалоба, даде възможност за добре разгърнато нападение. Елиът Андерсън получи в наказателното поле и добре финтира, но след това не успя да нанесе удар и падна.

В 19-ата минута за пореден път играчите на Челси разиграха лошо в своята половина. Лавия сгреши и позволи на Гибс-Уайт да излезе на позиция, но той пропусна голяма възможност, след като стреля над вратата. Секунди след това отново Гибс-Уайт не успя добре да засече центриране на Дъглас Луис и прати топката в аут от няколко метра след акробатично отиграване.

Снимки: Gettyimages

