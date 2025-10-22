Предстои нова вълнуваща вечер в Шампионската лига

Днес е втората вечер от 3-тия кръг на Шампионската лига. Ще се изиграят нови девет мача, а в някои от тях ще бъде повече от горещо.

По традиция вечерта започва с два ранни мача в 19:45 часа. В първия от тях Атлетик Билбао приема сензацията Карабах. Ще бъде любопитно дари азербайджанския клуб може да продължи силното си представяне в турнира и срещу опитен европейски боец като баските.

По същото време Галатасарай приема Бодьо/Глимт и двата тима имат нужда от точки и се надяват да ги вземат именно в мачове срещу съперници от тяхното ниво, така че ще е повече от любопитно какво ще се случи.

В 22:00 часа започват обаче големите сблъсъци. И гвоздеят на вечерта е между Реал Мадрид и Ювентус. Старите познайници имат стари сметки за уреждане. "Белият балет" обаче изглежда в доста по-добра позиция и заради домакинското си предимство, а и заради колебанията, които "старата госпожа" показва от началото на сезона.

Друг доста заплетен мач е между Айнтрахт (Франкфурт) и Ливърпул. Мърсисайдци са изключително разклатени сред поредицата от загуби и нямат право на нови грешки. Но във Франкфурт традиционно се играе трудно и това ще бъде поредният тежък мач за възпитаниците на Арне Слот.

Челси изглежда в доста по-добра позиция. Лондончани приемат разкъсвания от проблеми тим на Аякс и разчитат да вземат трите точки без твърде много проблеми.

Другият лондонски тим Тотнъм ще има по-трудна задача. "Шпорите" гостуват на Монако, който има спешна нужда от точки и се очаква да се хвърли здраво в този мач.

Доста равностоен и интригуващ изглежда и сблъсъкът между Спортинг (Лисабон) и Марсилия. Двата тима изглеждат от една черга и би трябвало да се получи интересен и непредсказуем мач.

И за финал остава срещата между Аталанта и Славия (Прага). Италианците разчитат на лесна и задължителна победа, но чехите не са за подценяване и ще видим какво ще се случи.