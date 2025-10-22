Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Предстои нова вълнуваща вечер в Шампионската лига

Предстои нова вълнуваща вечер в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 05:45
  • 549
  • 0
Предстои нова вълнуваща вечер в Шампионската лига

Днес е втората вечер от 3-тия кръг на Шампионската лига. Ще се изиграят нови девет мача, а в някои от тях ще бъде повече от горещо.

По традиция вечерта започва с два ранни мача в 19:45 часа. В първия от тях Атлетик Билбао приема сензацията Карабах. Ще бъде любопитно дари азербайджанския клуб може да продължи силното си представяне в турнира и срещу опитен европейски боец като баските.

По същото време Галатасарай приема Бодьо/Глимт и двата тима имат нужда от точки и се надяват да ги вземат именно в мачове срещу съперници от тяхното ниво, така че ще е повече от любопитно какво ще се случи.

В 22:00 часа започват обаче големите сблъсъци. И гвоздеят на вечерта е между Реал Мадрид и Ювентус. Старите познайници имат стари сметки за уреждане. "Белият балет" обаче изглежда в доста по-добра позиция и заради домакинското си предимство, а и заради колебанията, които "старата госпожа" показва от началото на сезона.

Друг доста заплетен мач е между Айнтрахт (Франкфурт) и Ливърпул. Мърсисайдци са изключително разклатени сред поредицата от загуби и нямат право на нови грешки. Но във Франкфурт традиционно се играе трудно и това ще бъде поредният тежък мач за възпитаниците на Арне Слот.

Челси изглежда в доста по-добра позиция. Лондончани приемат разкъсвания от проблеми тим на Аякс и разчитат да вземат трите точки без твърде много проблеми.

Другият лондонски тим Тотнъм ще има по-трудна задача. "Шпорите" гостуват на Монако, който има спешна нужда от точки и се очаква да се хвърли здраво в този мач.

Доста равностоен и интригуващ изглежда и сблъсъкът между Спортинг (Лисабон) и Марсилия. Двата тима изглеждат от една черга и би трябвало да се получи интересен и непредсказуем мач.

И за финал остава срещата между Аталанта и Славия (Прага). Италианците разчитат на лесна и задължителна победа, но чехите не са за подценяване и ще видим какво ще се случи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Симеоне: Не става дума за липса на късмет, а за грешки

Симеоне: Не става дума за липса на късмет, а за грешки

  • 22 окт 2025 | 03:58
  • 473
  • 0
Гуардиола: Изиграхме фантастичен мач

Гуардиола: Изиграхме фантастичен мач

  • 22 окт 2025 | 03:27
  • 478
  • 0
Луис Енрике: Искаме отново да спечелим всичко

Луис Енрике: Искаме отново да спечелим всичко

  • 22 окт 2025 | 02:59
  • 631
  • 0
Артета: Статичните положения бяха начинът да ги нараним

Артета: Статичните положения бяха начинът да ги нараним

  • 22 окт 2025 | 02:31
  • 535
  • 0
Киву: Имахме нужда да си върнем увереността

Киву: Имахме нужда да си върнем увереността

  • 22 окт 2025 | 02:04
  • 581
  • 0
Конте: Не трябва да се отчайваме

Конте: Не трябва да се отчайваме

  • 22 окт 2025 | 01:42
  • 770
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал разнищи Атлетико Мадрид след вихрен четвърт час

Арсенал разнищи Атлетико Мадрид след вихрен четвърт час

  • 21 окт 2025 | 23:45
  • 14654
  • 24
ПСЖ впечатли за пореден път и унижи като гост Леверкузен след вихрушка от голове в луд мач

ПСЖ впечатли за пореден път и унижи като гост Леверкузен след вихрушка от голове в луд мач

  • 21 окт 2025 | 23:36
  • 15003
  • 7
Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

  • 21 окт 2025 | 23:51
  • 11605
  • 3
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 21:38
  • 27907
  • 141
Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 51069
  • 143