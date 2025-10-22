“Сантиаго Бернабеу” ще почете легенда на Реал Мадрид в сблъсъка срещу Ювентус

Феновете на Реал Мадрид ще почетат клубната легенда Лукас Васкес със специална хореография на “Сантиаго Бернабеу” преди началото на днешния сблъсък с Ювентус в Шампионската лига, пише “Марка”.
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус
Както е известно, Васкес напусна клуба през това лято след 10-годишен период в първия състав и премина като свободен агент в Байер (Леверкузен). Привържениците на “лос бланкос” са решили в днешния мач да покажат своето уважение към юношата на мадридчани с хореография, вдъхновена от снимка на самия футболист, която той публикува в социалните мрежи преди едно Ел Класико през 2017 година. На въпросния кадър се вижда как испанецът като дете подкрепя Реал Мадрид на “Бернабеу”, вдигайки шал на отбора.
Любопитното е, че именно Васкес имаше важна роля в последната среща на двата тима в ШЛ - 1/4-финала помежду им през 2018 година. Тогава Реал губеше с 0:3 като домакин в реванша и мачът отиваше към продължения, но в последните секунди на добавеното време Мехди Бенатия фаулира фланговия футболист и беше отсъдена спорна дузпа, която беше отбелязана от Кристиано Роналдо. Така “Кралския клуб” отстрани Ювентус, а впоследствие триумфира с 13-ия си трофей в турнира.