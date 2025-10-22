“Сантиаго Бернабеу” ще почете легенда на Реал Мадрид в сблъсъка срещу Ювентус

Феновете на Реал Мадрид ще почетат клубната легенда Лукас Васкес със специална хореография на “Сантиаго Бернабеу” преди началото на днешния сблъсък с Ювентус в Шампионската лига, пише “Марка”.

Както е известно, Васкес напусна клуба през това лято след 10-годишен период в първия състав и премина като свободен агент в Байер (Леверкузен). Привържениците на “лос бланкос” са решили в днешния мач да покажат своето уважение към юношата на мадридчани с хореография, вдъхновена от снимка на самия футболист, която той публикува в социалните мрежи преди едно Ел Класико през 2017 година. На въпросния кадър се вижда как испанецът като дете подкрепя Реал Мадрид на “Бернабеу”, вдигайки шал на отбора.

🤍 Bernabéu will honor Lucas Vázquez tonight with a tifo in the stands commemorating the player as a child.



The drawing is based on a photo of Lucas as a child watching Real Madrid. @marca pic.twitter.com/tvY26poEzK — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 22, 2025

Любопитното е, че именно Васкес имаше важна роля в последната среща на двата тима в ШЛ - 1/4-финала помежду им през 2018 година. Тогава Реал губеше с 0:3 като домакин в реванша и мачът отиваше към продължения, но в последните секунди на добавеното време Мехди Бенатия фаулира фланговия футболист и беше отсъдена спорна дузпа, която беше отбелязана от Кристиано Роналдо. Така “Кралския клуб” отстрани Ювентус, а впоследствие триумфира с 13-ия си трофей в турнира.

En la vuelta, después de que la Juve se pusiera 0-3, Michael Oliver pita penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez en los últimos minutos.



¿En el otro área se hubiera pitado?



pic.twitter.com/t6DSaqasrO — EL 10 DEL BARÇA (@10delBarca) March 14, 2025