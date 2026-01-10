Бивш талант на Челси с ужасяваща изповед за здравето си: Остават ми няколко дни

Бившият футболист от академията на Челси Ламиша Мусонда шокира с разтърсваща публикация в социалните мрежи, разкривайки, че води битка с нелечима болест и изразявайки опасения, че времето му изтича.

33-годишният белгиец, който започва кариерата си в школата на Андерлехт, преди да се присъедини към Челси през 2012 г., съобщи, че през последните две години се бори със сериозен здравословен проблем, който не назова, но който го е довел до критично състояние.

В разтърсващо послание в Instagram, Мусонда написа: „Докато осъзнавам, че ми остават само няколко дни, осъзнавам също, че имах много хора до себе си и завинаги ще пазя спомените. Животът е труден, но гледката е прекрасна.“

След това той описа своето изпитание: „Това бяха две много трудни и изтощителни години за мен. С прискърбие трябва да ви информирам, че се боря да възстановя здравето си до нормалното, поради което не успях да се появя в социалните мрежи. Трябваше да приема, че здравето ми е в критично състояние и сега просто се боря да остана жив.“

Мусонда поиска подкрепата на хората, казвайки: „Много бих оценил вашата помощ и молитви през този период. Моето семейство и аз се борим и няма да се откажа, докато не дойде време за последния ми дъх. Боли ме, че може би няма да имам възможността да благодаря лично на толкова много прекрасни хора. Обичам ви всички.“

Неговото послание предизвика вълна от съпричастност. Белгийският национал и нападател на Наполи, Ромелу Лукаку, изпрати своето послание за подкрепа, пишейки: „Кураж, Ламиша. Ние сме с теб.“

Сред коментиращите беше и бившата директорка на Челси, Марина Грановская, която заяви: „Искрено се надявам да успееш да преодолееш здравословните си проблеми! Мисля за теб и твоето семейство.“

Ламиша Мусонда, чийто брат Шарл също премина през академията на Челси, се оттегли от активна състезателна дейност през 2019 г. на едва 27 години. По време на кариерата си той игра за клубове като Мехелен, Лиагостера В, Паламос и Мазембе, а също така беше национал на Белгия до 21 години, с която записа девет участия.

Снимки: Imago