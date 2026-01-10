Дойде като суперзвезда в Звезда, а стана провален дебелак в дългове

Всеки фен на Цървена звезда си спомня Аилтон, бившият нападател, който дойде на Маракана с ореола на голямо име, но от голямото на терена се видя само неговата физика, въпреки че дори и така беше сравнително подвижен за сръбския футбол. Сега, почти 20 години по-късно, той попадна в центъра на общественото внимание заради трофей, който трябваше да откупи.



Аилтон се оттегли от професионалния футбол преди 12 години, след като игра за германския нискоразреден Хасия, но за кратко се завърна в аматьорския футбол в същата страна. Сега той отново е в центъра на вниманието, но не заради футбола, а заради теглото си от над 100 килограма. Наложило му се е да откупи трофей, който е спечелил преди почти 20 години.

Бившият бразилски нападател и една от ключовите фигури на Вердер спечели трофея „Топ“ през сезон 2003/04 в Бундеслигата – награда, която се присъжда на голмайстора на германското първенство. Години по-късно, след конфликт с агента си, трофеят изчезнал. Дълго време Аилтон не знаел какво се е случило с едно от най-значимите отличия в кариерата му.

Историята придобива още по-странен обрат, когато 18 години по-късно трофеят се появява за продажба в сайта „eBay“ на цена от 3510 долара. Когато го видял, Аилтон разбрал, че бившият му агент се е опитал да го продаде без негово одобрение. За да сложи окончателно край на тази горчива глава, футболистът решил да откупи собствения си трофей и след почти две десетилетия да си го върне.

Припомняме, че Аилтон, който някога беше голмайстор на Бундеслигата с екипа на Вердер, а също така игра за Шалке, Бешикташ, Хамбург и много други клубове, все още играе аматьорски футбол на 50-годишна възраст. Преди две години той се появи за Басум в дербито срещу Твищринген и отбеляза гол при равенството 2:2 в мач от 3-та регионална лига на Германия. Със своята „тридесет и двойка“ на гърба успя да се пребори със защитника и да вкара топката в мрежата, подобно на най-добрите си дни. Интересното е, че отпразнува гола по начина, по който го прави Кристиано Роналдо, с известния полет и „сиу“.

Изигра всичките 90 минути, удари и греда, но получи и жълт картон за потупване на съдията по главата... Аилтон не скри възторга си след мача.

Разбира се, че беше хубав гол. Колкото по-стар ставам, толкова по-добър съм. За мен това е страхотно забавление. Много хора дойдоха заради мен и много се забавляваха, каза Аилтон.

Снимки: Imago