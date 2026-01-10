Популярни
Разочарование за Камерун, но облекчение за Ман Юнайтед

  • 10 яну 2026 | 08:52
  • 1716
  • 0

Манчестър Юнайтед ще получи значително подсилване с връщането на нападателя Брайън Мбемо, чието участие в Купата на африканските нации приключи след четвъртфиналната загуба на Камерун от Мароко.

Мароко тушира Камерун по пътя към 1/2-финалите, Браим Диас с нов гол
Мароко тушира Камерун по пътя към 1/2-финалите, Браим Диас с нов гол

Брайън Мбемо започна като титуляр за своята страна в мач, който го изправи срещу съотборника му от Манчестър Юнайтед Нусаир Мазрауи.

Докато напредването на Мароко означава, че Нусаир Мазрауи вероятно ще пропусне предстоящия мач на Юнайтед в Премиър лийг срещу Манчестър Сити, Брайън Мбемо вече се очаква да бъде на разположение за селекция.

Това развитие ще бъде добре дошла новина за клуба, особено с наближаващото решаващо дерби на Манчестър.

Мачът срещу Манчестър Сити може да бъде първият за нов временен мениджър, след като Дарън Флетчър временно пое отбора за мача за Купата на ФА срещу Брайтън.

Манчестър Юнайтед бяха без Мбемо, Мазрауи и Амад Диало (Кот д'Ивоар) в последните си пет мача от лигата поради международните им ангажименти.

С приключването на задълженията им в Купата на африканските нации, Мбемо трябва да се върне в състава на Юнайтед за ключовите предстоящи мачове, включително домакинството срещу Манчестър Сити в събота, 17 януари, и гостуването на Арсенал в неделя, 25 януари.

Имаше момент на притеснение за Манчестър Юнайтед през второто полувреме на мача на Камерун, когато Брайън Мбемо изглеждаше контузен след единоборство. Въпреки това, макар първоначално да накуцваше, той успя да продължи мача без трайни проблеми.

Мароко си осигури място на полуфиналите, когато Исмаел Саибари удвои преднината им в 74-ата минута. Въпреки усилията си, Камерун, с Мбемо, който игра пълни 90 минути, не успя да се върне в мача. Мазрауи и Мароко сега ще се изправят срещу Нигерия или Алжир на полуфинала в сряда.

Снимки: Imago

