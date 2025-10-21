Чаби Алонсо: Ювентус е велик, да не забравяме историята

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо е убеден, че тимът му ще срещне сериозен отпор срещу Ювентус в сряда вечер. На “Бернабеу” тогава двата гранда ще се сблъскат в мач от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Ето какво заяви испанецът по редица теми по време на пресконференцията си.

За мача с Ювентус

Това е европейска класика. Срещали са се много пъти, а аз съм играл в някои от тези мачове. Чувстваме се много подготвени. Искаме трета победа в Шампионската лига и много добър старт. Ювентус е тактически много богат отбор. Те често сменят позициите си и играчите много ротират. Ако не си добре подготвен, могат да разстроят играта ти. Трябва да сме силни в този аспект, а когато владеем топката, да бъдем директни и да наложим нашия стил на игра. Нащрек сме. Всеки италиански отбор, който идва в лоша форма, може да бъде опасен. Не трябва да забравяме историята. Ювентус е велик клуб както в миналото, така и днес. Разполагат с много добри играчи, а Кенан Йълдъз е един от тях. Той се развива по фантастичен начин. Познавам го. Беше в Байерн, когато и аз бях там. Радвам се да видя прогреса му.

Контузените в Реал Мадрид

Не мисля, че Хаусен, Трент и Карвахал ще бъдат на линия за мача в сряда. В събота ще ви дам окончателна информация.

Промяната при Винисиус

Причините са, че Вини е много добър и фундаментален играч. Решаващ. Щастлив съм да го виждам да се наслаждава, да се усмихва... Говорихме за влиянието, което може да има, и как може да промени мача. Трябва да е фокусиран върху играта и това, което прави добре. Ежедневието му е добро и той отговаря много добре в мачовете.

Арда Гюлер и Месут Йозил

Не е само заради произхода им. Арда е смесица между Йозил и Гути. Гути имаше това качество да играе в изграждането на атаките и да дава последния пас. Месут също. Много се наслаждавах на играта с Йозил. Колкото повече намираме Арда на терена, толкова повече се подобряваме. Трябва да продължим да го насърчаваме. Много сме доволни от него.

Ще бъде ли за Ендрик от полза да отиде някъде под наем?

Не мислим за това. Конкуренцията в атака е голяма. Трябва да сме готови за всеки мач. Ендрик, Гонсало Гарсия и, Браим Диас трябва да са подготвени. Те ще влизат в игра и трябва да са готови. Това е елитът и се нуждаем от много и добри играчи.“

Куртоа или Касийяс?

Тибо е най-добрият в света. Освен това той проявява любопитство към играта. В бъдеще може да стане треньор. За един наставник е важно да има такава връзка с играчи, които обичат да разбират футбола. С Икер преживях фантастични моменти, не мога да избера само един. Сега имам Тибо, но Икер си е Икер.“

За Мбапе

Не става въпрос само за головете. Неговото влияние е почти толкова важно, колкото и способността му да кара съотборниците си да го следват с топка и без топка. Той ни помага много. Влиянието му, освен головете, е това, от което отборът се нуждае. Килиан е в много добър житейски и личен момент. Той е много аналитичен. Прави нещата с причина и трябва да ги разбира добре. Сега всичко в главата му си идва на мястото и затова се представя толкова силно.

За Мастантуоно и Камавинга

Франко пристигна наскоро и е само на 18 години. Трябва да инвестираме в него и да му помагаме. Щастливи сме, че е с нас. С Едуардо сме едва в началото. Той е на разположение от няколко седмици. Не беше играл за Камавинга не беше играл от доста време, но се справи много добре. Като полузащитник притежава динамика и способност да подава между линиите, които го отличават от другите. Трябва да интегрираме индивидуалните му качества в колектива.

Представянето на Нико Пас срещу Ювентус

Сеск Фабрегас беше подготвил Комо по отличен начин за тази среща. През последната година насам Нико направи много интелигентни стъпки напред. Сега обаче не е моментът да говорим за бъдещето му.

